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程瀟「素顏沒瀏海」長這樣！又寬又圓額頭露餡　網看呆：火雲邪神吧

記者李玟儀／綜合報導

程瀟是南韓女團「宇宙少女」的大陸成員，因擔任《偶像練習生》舞蹈老師，知名度大開。自出道以來，瀏海幾乎成為她的必備造型，而這也讓她本來就像洋娃娃的五官更加出眾，不過有想像過她沒有瀏海的樣子嗎？

▲▼程瀟沒有瀏海。（圖／翻攝自程瀟小紅書、微博）

▲程瀟多數時間都有瀏海。（圖／翻攝自程瀟微博）

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程瀟過去在為綜藝拍攝宣傳海報時，即使是倒立，瀏海居然能夠不動如山，贏得了「鐵瀏海」的稱號。前段時間為了拍古裝戲，為了配合戲劇她難得露出額頭，前髮被吹燙到兩側，第一時間竟然認不出來，雖然被吐槽，但她為自己打氣：「誰說瀏海才是我的本體。」

▲▼程瀟沒有瀏海。（圖／翻攝自程瀟小紅書、微博）

▲程瀟素顏沒有瀏海長這樣。（圖／翻攝自程瀟小紅書）

不過撇除為戲改變髮型，平時瀏海一就是程瀟的招牌，直到日前她在美妝平台分享保養方式，以全素顏入鏡，就連瀏海也徹底撥開，終於罕見露出額頭，又寬又飽滿，髮際線稍微偏上，瞬間難以和有瀏海時候的模樣聯想在一起，有網友就說，「好像火雲邪神！」甚至有人直接留言：「她是真的沒有瀏海會死星人。」

但是撇除髮際線和寬額頭，程瀟全素顏的模樣真的無可挑剔，皮膚光滑細嫩而且五官優越，大眼、高鼻樑、小巧臉蛋，絕對稱得上是素顏正妹！

▲▼程瀟沒有瀏海。（圖／翻攝自程瀟小紅書、微博）

▲結果被吐槽像《功夫》裡的火雲邪神。（圖／翻攝自微博）

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