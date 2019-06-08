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林志玲閃婚「受害者是他！」　抱怨文討拍...釣出工作室親回

記者李玟儀／綜合報導

林志玲在端午節前夕宣布婚訊，讓大眾嚇了一大跳的同時，各大媒體面對突如其來的喜訊措手不及，就連微博伺服器也一度掛掉，負責的工程師事後哀號，過節什麼都沒拿到，反而被發了個「加班」。

▲林志玲。（圖／翻攝Akira IG、林志玲IG、Ralph Lauren IG）

林志玲大約在6日傍晚6點左右公開結婚消息，流量瞬間湧入導致新浪微博伺服器一度呈現刷不出留言、小圓圈不停轉的白畫面，經過搶修總算恢復正常，一名工程師在晚上8點多在個人微博哀怨寫下，「過節公司啥也沒發，志玲姊姊發了個加班，太關照了。」同時打卡位置在北京新浪總部大廈，可見還沒下班。

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沒想到工程師原本只是隨口一說，2個小時後竟然收到來自林志玲工作室的訊息，工作人員留言致意：「小哥哥辛苦了，請私信我們地址，給您寄一份特別的小禮物。」工程師又驚又喜，直說加了4年的班，為了不錯過任何熱點大事，隨時隨地都帶著電腦，沒想到這次竟然等到了官方工作室的感謝。

▲▼林志玲閃婚的受害者。（圖／翻攝自微博）

▲▼林志玲閃婚的受害者現身，意外獲得官方工作室回應。（圖／翻攝自微博）

▲▼林志玲閃婚的受害者。（圖／翻攝自微博）

不過工程師最後婉拒了林志玲工作室的禮物，「志玲姊姊以及工作室的專業性、熱情，以及團隊的情商，簡直是教科書般完美。我只不過是公司團隊中無足輕重的一員，受寵若驚了，所以禮物不能收，心意領了。」

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