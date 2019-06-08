林志玲結婚變「黑澤志玲」？專家解答「AKIRA改叫林良平」較可行

記者李玟儀／綜合報導

第一名模林志玲和日本團體EXILE的AKIRA（黑澤良平）宣布結婚後，不少網友好奇志玲姊姊會不會因此跟著冠夫姓，變成「黑澤志玲」，對此專家從日本民法的角度來分析，認為AKIRA改成老婆姓氏其實可能性更大一點。

日本女性婚後大多會改成夫家的姓氏，因此在林志玲公開婚訊後，對於她是否也會入境隨俗感到好奇。臉書粉絲專頁「法律白話文運動」一向致力於法律知識的推廣及普及，特別撰文分析「黑澤志玲」的可行性，結論是「原則上不會」。

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粉專中說明，日本民法第750條規定，「夫婦結婚之際，得從夫或妻姓。」但是有例外，在戶籍法的規定中，因為外國人無法持有日本戶籍，所以無法正式改用日本姓名，在國際婚姻的狀態下，夫妻可以使用不同的姓氏。不過假如林志玲本人有意願，依據日本的「通名制度」，黑澤志玲可以出現在駕照等文件上。

▲「法律白話文運動」粉專解答林志玲變成「黑澤志玲」可行性。（圖／法律白話文運動授權）

粉專中額外補充，其實依照日本戶籍法第107條規定，「與外國人結婚的日本國民，可以在結婚後六個月內，申請變更為外國配偶的姓氏。」因此AKIRA改成姓「林」，變成「林良平」似乎可行性更大一點。

另外有同樣嫁作日本人妻的網友補充，其實在日本外籍配偶結婚滿3年就可以申請歸化日本籍，這個部分取決於林志玲本人意願，不過也有網友擔心表示，未來如果生了孩子，在全家同姓的狀態下，父母一方不是日本人，以日本社會的集體主義氛圍來說，「對生活沒有影響還真是難相信啊！」但這都是網友看法，相信高智商、高情商的志玲姊姊一定能克服各種難關。