威爾史密斯「隱藏版天菜兒子」全家最帥！大胸肌燦笑撞臉楊祐寧

記者李玟儀／綜合報導

好萊塢影星威爾史密斯不只一次帶著家人露面，更曾帶著兒子Jaden、女兒Willow在電影中亮相。但其實他和前妻還生了一個兒子Trey，雖然不像Jaden一樣人盡皆知，不過總能在全家福照片中見到身影。

▲▼威爾史密斯和大兒子Trey。（圖／翻攝自IG／Willsmith、Treysmith）

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威爾史密斯和前妻雪莉（Sheree Zampino）在1992年結婚，生了兒子Trey，然而這段婚姻卻因為潔達（Jada Pinkett）的介入告終，潔達後來如願以償成了正宮，至今和威爾共度22年婚姻生活。

只是看似幸福的生活，潔達內心深處依舊有個疙瘩，也就是當年介入威爾與雪莉的婚姻，在2018年時她邀請雪莉上節目對談，後悔地表示當時的自己不懂婚姻，也不知道離婚，「也許我應該退出。」她坦言花了很久的時間才明白當時的行為多麼莽撞和麻木不仁。

▲當年的一家三口。（圖／翻攝自IG／Willsmith、Treysmith）

那個時候小三潔達和正宮雪莉少不了情敵互罵，曾在電話中互嗆、掛對方電話，雪莉曾狠酸：「婊子，妳住在我挑選的房子裡。」潔達也回嗆：「但現在是我的房子。」犀利言語不難想像當年兩位女性的鬥爭有多厲害。

不過話鋒一轉，雪莉感謝潔達將兒子Trey視如己出，她流著淚說：「謝謝妳愛我的孩子。」彷彿那些愛恨糾葛已經成了過往雲煙，事隔20多年透過這次對談，雙方應該都可以放下心中的包袱了。

▲▼威爾史密斯一家人，不少人說Trey比Jaden帥。（圖／翻攝自IG／Willsmith、Treysmith）

至於威爾史密斯和大兒子Trey的關係，先前父子倆曾一起去看F1賽車，Trey有感而發地說，「爸爸，我發現你不只是我父親，我可以肯定你是我最好的朋友。」聽到兒子這麼說讓他很感動，他坦言，因為和雪莉離婚的關係，父子倆無法天天在一起，這讓父子關係緊繃了好多年，兒子一度覺得被背叛、被遺棄，一點也不幸福，如今親子關係改善對兩人來說都是一份大禮。

▲Trey竟然有點像楊祐寧。（圖／翻攝自IG／Willsmith、Treysmith）

現年27歲的Trey笑起來的模樣和爸爸有點像，五官端正、身材壯碩健美，走得是陽光型男路線，一張和爸爸、弟弟Jaden的合照竟然有楊祐寧的神韻，不少網友誇「比Jaden更帥」。