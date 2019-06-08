女兒當面問：是不是外遇？他吐實「男人通病」　利菁皺眉：你沒正面回答！

記者李玟儀／綜合報導

青春期孩子的提問常常會讓家長心一驚，詹惟中就透露，女兒讀國中時曾當面問：「你是不是有外遇？」女兒想知道爸爸是否曾經精神或肉體上的出軌，他斬釘截鐵否認，但主持人利菁卻偷笑小心翼翼地問：「那狗仔拍的那一些...？」

▲▼詹惟中被女兒當面問「是不是外遇」。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

請繼續往下閱讀...

詹惟中在《麻辣天后傳》分享女兒曾問過的辛辣問題，其中就屬「有沒有精神外遇或外遇」最讓現場主持人、來賓吃驚，他當時告訴女兒精神外遇從結婚前、婚後都會有，「看到漂亮女孩子誰不心動？」他一邊說一邊看向身邊其他來賓，似乎在尋求認同，結果撒基努立刻搖手撇清：「不見得，不見得！」

但是詹惟中認為，男生或多或少對於漂亮的女生都會心動、精神外遇，只是礙於自己的工作、形象會有所壓抑，語畢，主持人利菁納悶：「不是，你沒有正面回答，我覺得你在...。」此時詹惟中霸氣回應：「我說我沒有！」表明當時斬釘截鐵告訴女兒自己沒有出軌。

▲▼被利菁說沒有正面回答，詹惟中立刻強硬表示：「我沒有。」結果又被補刀。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

沒想到腦筋動得非常快的利菁立刻聯想起一件事，「那個狗仔...，狗仔拍的那一些呢？」他趕緊表示「完全是誤會」。原來雙方疑似指得是在2017年時《鏡週刊》曾拍到詹惟中和一名熟女同進同出，互動頻頻，各種傳聞甚囂塵上，不過當時他澄清女方是合作了3年的業務助理，更強調沒做出對不起另一半的事，和老婆感情沒問題，「我無論去哪都會跟她報備。」