私約MOMOLAND「深夜Double Date」被抓包！　韓夯男團認了：對不起…

記者張筱涵／綜合報導

南韓夯團THE BOYZ（더보이즈）8日於釜山舉行簽名會，原本應該是開開心心和粉絲相見又能互相傳遞心情的場合，他們卻全員起立、雙手擺前相當恭敬地向粉絲道歉，原來和半夜私約女團MOMOLAND成員有關。

▲THE BOYZ在南韓擁有超高人氣。（圖／翻攝自THE BOYZ臉書）

請繼續往下閱讀...

THE BOYZ成員Eric（孫英宰）、Q（池昌民）8日於簽名會上致歉：「只是朋友關係沒有更深的交流，未來也會更加謹言慎行，不再做出讓大家失望的事情，真的非常抱歉，真的很對不起。」探討背後原因才發現是因為他們和MOMOLAND成員Nancy和疑似Cherry Bullet成員智媛深夜私約。

▲THE BOYZ成員Eric、Q分別在簽名會向粉絲道歉。（圖／翻攝自rmwjgkstlazz推特）

南韓論壇THEQOO在8日時有一則標題為「半夜一起喝酒被抓到後鬧翻了的男女偶像」的熱門貼文，從照片中可見是2男2女聚會，其中Eric和Nancy坐在一起且方向正好正對鏡頭，另一邊的男女雖然沒被拍到正臉，但私生飯指出就是Q，另一女性則被傳是Cherry Bullet成員智媛。

Eric、Q和Nancy等人特別選了隱私性較高的吸菸室，結果還是被私生飯拍到抽菸喝酒的畫面上傳，結果引起熱烈討論，還有許多雙方粉絲說要脫飯（意旨不再喜歡這個偶像）。不過因為這是他們私下聚會，也是透過不合法的偷拍方式曝光，大部分粉絲還是很心疼Eric和Q為了這件事情道歉。

▲私生飯偷拍Eric、Q、Nancy和被傳是智媛4人半夜聚會。（圖／翻攝自南韓論壇THEQOO）