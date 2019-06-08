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《阿斯達》搞不倫戀！父子共用情人　宋仲基真實身份解答了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓年度大作《阿斯達年代記》由宋仲基、金智媛主演，描寫遠古時代的傳說，阿斯達大陸的3大族群野心勃勃，由妥坤領軍的大汗部隊率軍南下，他們製造人工電梯，成功越過大黑牆，成功抵達瓦韓族，展開一場大屠殺，8日播岀第3集，也進一步詳細描述阿斯達3大族內的鬥爭。

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▲▼ 《阿斯達年代記》搞不倫！父子共用情人　（圖／翻攝自tvN）

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▲▼銀殲跟武伯對決，最後成功逃走。（圖／翻攝自tvN）

▲▼ 《阿斯達年代記》搞不倫！父子共用情人　（圖／翻攝自tvN）

瓦韓族遭阿斯達大汗部隊率軍攻擊，坦雅、楚雪等全族人被俘虜帶走，銀殲眼看心愛的人被拖走，他在逃走之後，武伯卻緊追在後，他著急地喊著：「他們太強人太多，他們是誰我都不知道，該怎麼辦，怎麼救他們？」於是雖然武伯緊追不捨，小幫手起作用幫助他成功逃脫，而他成功騎上「坎莫爾」神馬小幫手，正是阿拉姆恩海瑟拉的象徵，第3集也間接解答了他的身份應該是神。

▲▼ 《阿斯達年代記》搞不倫！父子共用情人　（圖／翻攝自tvN）

▲▼太遏何周旋於山雄、妥坤之間，父子竟共用情人。（圖／翻攝自tvN） 

▲▼ 《阿斯達年代記》搞不倫！父子共用情人　（圖／翻攝自tvN）

山雄與妥坤雖是父子，卻因巫師曾警告他「要殺死妥坤，就算沒有殺死他，他也會成為你的弱點。」此後，他便畏懼兒子，害怕有一天被反咬，為了打擊兒子，他與太遏何搞曖昧。而「蛇蠍美女」太遏何利用這點，周旋於山雄、妥坤之間，繼妥坤向她求婚後，山雄也向她求婚：「我們結婚吧。」但她最終目標是讓海族掌握權力，婉轉撇開聯姻話題，3人心裡各自打著不同算盤。

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▲▼ 《阿斯達年代記》搞不倫！父子共用情人　（圖／翻攝自tvN）

另一方面，銀殲為了救出瓦韓族，天賦異稟學會阿斯達攻擊招式，輕而易舉將2個守衛擊倒，搭著古代式的電梯越過大黑牆，終於來到阿斯達，但他也遇到一名農民，驚嚇地喊著「你是伊格特」，他滿臉疑惑追問「什麼是伊格特」，對方驚恐解釋「是內安脫和我們一起生下的雜種。」他在追問「什麼是內安脫」，農民顫抖著說著：「是怪物...」他才驚覺自己與眾人不同的主因。

然而，銀殲與農民在對質時，他誤殺對方，此時再度出現新人物「彩恩」，但女方並不害怕他，反而說出「內安脫只是跟我們薩朗族不一樣的人，嗯，他們還長得比我們美麗。」他問出一句：「去哪裡才遇得到內安脫？」彩恩回頭告訴他「現在見不到了，都被我們殺死了。」

▲銀殲在第3集尾聲成功來到阿斯達。（圖／翻攝自tvN）

▲銀殲在第3集尾聲成功來到阿斯達。（圖／翻攝自tvN）

與彩恩分開後，銀殲終於踏入阿斯達，在這裡他看見不一樣的種族，彷彿來到新世界，揭開下一個歷史的章節。《阿斯達年代記》將從2019年6月1日開始在 Netflix上架，共計12集。

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阿斯達年代記, 宋仲基, 金智媛

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