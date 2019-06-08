Jennie上台沒多久「突喘不過氣」！　忍痛苦微笑影片曝光…粉絲心碎了

記者韓景樺／綜合報導

南韓女團BLACKPINK挾高人氣出道，一舉一動都能成為外界矚目焦點，近日她們赴菲律賓馬尼拉出席活動，有眼尖粉絲就發現成員Jennie疑似身體不適，數度露出喘不過氣的表情，卻還是強打起精神向在場眾人微笑打招呼，看得粉絲心疼不已。

▲Jennie擁有甜美外貌，是不少粉絲心中的女神。（圖／翻攝自IG／Jennie、Twitter／wtflalalisa）

請繼續往下閱讀...

BLACKPINK在6日前往菲律賓，參加「Shopee X BLACKPINK Meet & Greet」的見面會活動。4人一現身立刻點燃粉絲熱情，場內尖叫聲不絕於耳，氣氛十分熱烈。

當天Jennie穿著一襲直條紋短洋裝，露出一雙修長纖細的美腿，但她從出場時臉上神情就顯得有些疲累，連打招呼的聲音都顯得微弱，讓不少粉絲十分擔心。果然不久後，Jennie開始出現疑似喘不過氣的痛苦表情，大口喘息、調整呼吸的同時，手還按在肚子上，一旁的Lisa很快發現她的不對勁，緊張地小聲關心她的狀況。

▲Jennie在出席活動時身體不適，身旁的Lisa一直偷偷留意她。（圖／翻攝自Twitter／wtflalalisa）

雖然Jennie搖頭示意自己沒事，但不舒服的表情太明顯，連一旁的主持人都上前關心，站在最旁邊的Jisoo也趁機拍拍Jennie肩膀，把插上吸管的水瓶遞給她。

▲Jennie面對主持人關心仍禮貌微笑，Jisoo連忙遞上水。（圖／翻攝自Twitter／wtflalalisa）

而即使身體出狀況，Jennie仍然硬撐著站在台上，更在成員說話期間不時點頭、微笑給予反應，堅強敬業的態度，讓粉絲一看到影片就大呼心都碎了。有人更為Jennie抱屈，指她是身體狀態不好，「她不是懶」，希望她能快點康復。

▲粉絲把Jennie身體不適的影片PO網，不少人看了心疼不已。（圖／翻攝自Twitter／wtflalalisa）

▲Jennie在台上身體不適的影片曝光（如遭刪除請見諒）。