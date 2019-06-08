Dara為他上節目！承認「暗戀殷志源22年」　男方親口回應了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星Dara（Sandara Park）2009年以女團2NE1出道，縱橫樂壇10年以來，她不曾被曝光任何戀愛新聞，堪稱緋聞絕緣體。她8日出演節目《訓MAN正音》首度揭開暗戀了22年的男星，對方就是大前輩殷志源，她以嘉賓身份受邀出席，害羞表示：「從以前《男兒之路》時，就覺得他很有傲嬌的魅力。」

▲Dara為了他上節目，承認單戀殷志源22年。（圖／翻攝自MBN）



Dara於8日出演節目《訓MAN正音》，她接到邀約電話時，爽快答應出演，並表示緊張到無法呼吸，主持人金聖柱揭露原因：「Sandara Park有一個暗戀了22年，依舊無法越跨越的人，那就是殷志源。」因此決定出演，當主持人談到這個話題時，她低著頭露出害羞笑容。

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同為出演嘉賓的JeA爆料：「Dara大讚『不覺得我們志源歐巴真的很完美嗎』，稱讚殷志源最近換了髮型，看起來都比最近的偶像還年輕。」當事人殷志源則是謙虛表示：「過獎了。」

▲Dara一直以來都覺得殷志源很帥。（圖／翻攝自IG、資料照／希林國際提供）



被問到為何這麼喜歡殷志源？Dara解答：「真的長得很帥，從以前《男兒之路》時，就覺得他很有傲嬌的魅力。然後實際上遇到，覺得他對每件事都很體貼溫柔。」殷志源聽到Dara如此稱讚他，先是表達謝意，紳士回答她的心意：「我也很喜歡2NE1，抱持著激動又心動的心意。」