IU坦言：他是最令我痛苦的男人！韓實力男歌手還撞臉李政宰

文／yeonhee

大家都知道我是河東均鐵粉。今天要來寫更多關於這位南韓男歌手的背後故事！他前身是組合「7Dayz」和「Wanted」的成員，於2006年開始以個人名義活動，推出了首張個人專輯。而專輯裡的那首《그녀를 사랑해줘요（請愛她）》便是他的代表歌曲，一定會在每一個出演場合都唱這首歌。

（圖／翻攝自河東均官網）

曾被IU比喻為「最令我痛苦的男人」，在她還是練習生期間，給予了非常毒舌的批評，說她不會唱歌！不過IU也說過河東均在IU她自己很困難的時候，曾一把把她抱住說：「想哭就哭吧！」，是個對自己很好的恩師。這好交情也促使IU在去年為東均歐巴的專輯《Polygon》主打歌《지금 그리고 우린（現在，還有我們）》唱合音。（IU竟然唱合音啊！）

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▲IU坦言河東均對他來說：是最令我痛苦的男人！。（圖／翻攝自IU IG、河東均官網）

都說不上綜藝節目的他，難得在去年6月上了劉在錫主持的《Happy Together》，卻成了史上最了無生氣的嘉賓，宛如對一切事物都異常倦怠，自己也不知道自己為什麼會在那裡。

其實第一眼看到東均歐巴時，也有覺得他和演員李政宰長得很像，所以在他被劉在錫稱為「音樂界的李政宰」時不禁會心一笑，可是東均歐巴又徹底害羞了。然後最搞笑的是當他被要求模仿政宰叔，說電影《觀相》裡的台詞，竟然有板有眼地異常相似啊！（如果你們糊塗了，就請注意兩人的牙齒，就能分辨了喔！）

▼河東均上節目講到IU與模仿李政宰。（影片來源：YouTube KBSEntertain）

比起正規專輯，我更喜歡欣賞他唱現場的影片。舉個例子是那首叫《Beautiful Things》的歌曲，收錄時是首抒情歌；在現場演唱被改編成搖滾版本，與樂器默契地配合，雖然只透過影片，卻有著另一番更濃郁的河東均式音樂味道。

如果你更進一步欣賞，還會看到在嘶吼時頸項冒起的青筋，配合著本來在專輯裡已經很好聽的旋律，在現場有著不同的詮釋，會看到一股音樂靈魂正在向你貼近、向你招手、向你大聲述說「這，就是我的音樂」的感覺。（我只透過影片就感到這樣了，想必真正出席他音樂會會有更多感觸吧？）

說到這，我發覺我是河東均的痴迷粉絲。（大笑）所以最後就推薦幾首他的歌曲讓大家聽聽吧（其實也是我私心想要打開Youtube再聽一次，哈哈哈！）

※傷心時請聽▼《Beautiful Things》。（影片來源：YouTube GENIE MUSIC）



現場版超好聽！

※需要力量時請聽▼《지금 그리고 우린（現在，還有我們）》。（影片來源：YouTube GENIE MUSIC）

就是IU和聲的那首！

※很煩、要人閉嘴時請給他聽這首《What》▼（影片來源：YouTube EBSCulture (EBS 교양)）



是第一首喔～謝謝大家那麼有耐心地讀完。如果聽完了覺得他很特別，可以跟我說，讓我介紹你更多怪異曲風的歌曲（咦？不是啦，是不同版本的歌曲）。我要為了下次去看現場LIVE而去努力賺錢了，再見～동균오빠 파이팅！

PS: 為什麼我喜歡的人（政宰叔和東均歐巴）長得那麼相似啊？

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yeonhee

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