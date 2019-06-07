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大馬女童星帶球嫁71歲拿督！　「差42歲爺孫戀」結婚畫面曝光

記者劉宜庭／綜合報導

29歲馬來西亞女星凱兒（余凱慈）自童星出身，過去組成女團「四千金」，曾是不少孩童心目中的偶像。她近來傳出結婚且懷孕喜訊，沒想到對象竟是71歲的大馬拿督戴華昌，這對相差超過40歲的爺孫戀，也在5日正式舉行婚宴，席開百桌。

▲莊群施（右二）緊抱新娘凱兒（中），童星團體「四千金」也難得合體。（圖／翻攝自莊群施臉書）

▲莊群施（右二）緊抱新娘凱兒（中），童星團體「四千金」也難得合體。（圖／翻攝自莊群施臉書）

據馬來西亞媒體報導，凱兒5日在吉隆坡W酒店席開百桌，嫁給相差超過40歲的戴華昌，據悉，新郎是公司「G.E Mining」的董事主席。婚宴上，凱兒特別設計懷舊環節，邀請昔日搭檔「四千金」成員們大談往事，雖然4人在台上沒有唱歌，但這次睽違12年難得合體，不但勾起不少網友心中回憶，現場氣氛也流露出滿滿溫馨及感動。

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▲29歲凱兒嫁71歲拿督戴華昌。（圖／翻攝自《中國報》）

▲29歲凱兒嫁71歲拿督戴華昌。（圖／翻攝自《中國報》）

同為童星出身的莊群施，除了爆料凱兒已經懷有身孕，「她9月生寶寶。」她也在社群網站上發文，曬出自己與凱兒及「四千金」的合照，開心抱著新娘子入鏡，她也表示，已經很多年沒見到凱兒，雙方上一次見面時，是對方在國外當交換學生的時候，如今難得再見，她難掩激動：「這真的很難的，整個婚宴變成是我們敘舊的地方。」

女團「四千金」自1994年組成，成員為姜慧君（君兒）、黃麗敏（敏兒）、余凱慈（凱兒）及李廉紅（紅兒），當年剛出道時，團員平均僅有5歲，憑著超萌外型及自然唱功爆紅，共發過30多張唱片，直到2008年成員們各自發展，團體才正式解散。如今4人在凱兒婚禮上難得合體，也意外勾起不少粉絲心中回憶。

▲童星團體「四千金」曾紅遍馬來西亞。（圖／翻攝自微博）

▲童星團體「四千金」曾紅遍馬來西亞。（圖／翻攝自微博）

至於凱兒老公擁有的「拿督」頭銜為何？事實上，拿督（Datuk，Dato'）一詞原自於古馬來語，是常見於馬來西亞、印度和汶萊的稱號，代表著對有地位和崇高名望者的一種尊稱，冊封標準則為對國家有傑出貢獻者，但必須要有皇室成員或政府推薦，是一種象徵式的終身榮譽身份。

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