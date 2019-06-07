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3000億賭王千金訂婚「如皇室出嫁」超豪華！　珠寶聘禮堆成山…網看傻

記者劉宜庭／綜合報導

28歲何超盈是身家3000億賭王何鴻燊和四房妻子梁安琪的長女，2018年11月認愛富二代男友Thomas Xin（辛奇隆），相隔短短4個月就火速宣布訂婚，且已經懷有身孕。如今小倆口舉行中式訂婚儀式，現場珠寶、聘禮宛如推成一座小山，相當豪華氣派，也令不少網友全都看傻了眼。

▲香港賭王千金何超盈訂婚。（圖／翻攝自何猷君微博）

▲香港賭王千金何超盈訂婚。（圖／翻攝自何猷君微博）

▲香港賭王千金何超盈訂婚。（圖／翻攝自何猷君微博）

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▲香港賭王千金何超盈訂婚。（圖／翻攝自何猷君微博）

▲香港賭王千金何超盈訂婚。（圖／翻攝自何猷君微博）

何超盈目前肚中懷有女寶寶，計畫將於2020年夏天在葡萄牙舉辦婚禮，今（7日）盛大舉辦訂婚儀式，遵循傳統穿著中式禮服現身，頭上掛滿金飾，一身打扮貴氣逼人，一旁的弟弟何猷君則在一旁貼心搖扇。

▲香港賭王千金何超盈訂婚。（圖／翻攝自何猷君微博）

▲香港賭王千金何超盈訂婚。（圖／翻攝自何猷君微博）

▲香港賭王千金何超盈訂婚。（圖／翻攝自何猷君微博）

▲何超盈訂婚現場滿是金銀珠寶。（圖／翻攝自何猷君微博）

訂婚現場滿是金銀珠寶，香港作家陶傑受邀見證，也不忘在IG分享眼前的盛大場景，忍不住驚呼：「聘禮金銀珠寶看到眼花撩亂！真的好像日本皇室出嫁。」

▲香港賭王千金何超盈訂婚。（圖／翻攝自陶傑IG）

▲陶傑形容何超盈訂婚現場宛如「皇室出嫁」。（圖／翻攝自陶傑IG）

何猷君當晚也在社群網站發文，感性表示：「嫁出去了，真的要嫁出去了！又不捨得又為她高興！」同時，他也不忘向姐姐何超盈喊話，「以後要好好孝敬你的老爺奶奶，記得多回來看看我們，要身體健康！三年抱兩！兒孫滿堂！祝你和姐夫白頭到老，新婚快樂！」

▲香港賭王千金何超盈訂婚。（圖／翻攝自何猷君微博）

▲香港賭王千金何超盈訂婚。（圖／翻攝自陶傑IG）

▲何猷君貼心幫何超盈揮扇。（圖／翻攝自何猷君微博、陶傑IG）

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何超盈, 何猷君, 何鴻燊, 梁安琪, Thomas Xin

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