男友摩鐵暴斃後「回家了」　通靈友：他在…8年網紅女友心碎呼喚

記者劉宜庭／綜合報導

新北市新莊某摩鐵5日驚傳雙屍命案，一對24歲年輕男女開房休息4小時卻雙雙暴斃，警方起初以為男女死者是情侶，之後才發現男子另有女友，還是擁有超過20萬粉絲的知名彩妝網紅。網紅女友6日在IG心碎發文透露，在有通神靈能力的好友幫忙下，得知愛人死後靈魂一度回到家中，於是不斷呼喚對方，心碎表示：「為什麼你在我身邊，卻在不同的世界…。」

▲摩鐵雙屍男死者和女友。（圖／翻攝自網紅女友IG）



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▲摩鐵雙屍男死者曾和女友拍婚紗，原本預計2年後就要結婚。（圖／翻攝自網紅女友IG）

網紅女友6日公開一段私訊內容，似乎正在與有通靈能力的朋友對話，詢問已逝男友的狀況：「他有回家裡嗎…我可以每天拍給妳看，問他在不在嗎？我好想他。」對方回答「在」，她追問，「那跟他講話聽得到嗎？」好友則說，「聽得到。」

▲網紅女友私訊內容。（圖／翻攝自IG）

當下，人在家中的網紅女友，不斷大喊著男友的名字，忍不住心碎表示：「為什麼你在我身邊，卻在不同的世界…。」她也透露，半夜睡睡醒醒之間，因為一直夢不到對方而難過不已，「才知道你是第一天去天堂，在跟神明熟悉環境，想到覺得好可愛…。」

「菩薩說你功德圓滿，是回去天上了，你一定是最帥的天使…。」或許是在通天眼好友的轉述下，她得知男友儘管人在天上，仍不忘請菩薩保護她，她表示：「謝謝你，連上天堂都還要守護著我…我說我想觀落陰見你，但你是在天上不是地府，雖然見不到你…但該替你開心。」

雙方交往8年時間，原本預計後年就要結婚，連日子都看好，如今卻天人永隔。網紅女友心碎寫下道別：「老公，你這一生為我做的夠多了，是你該享福了，你放心，我也會照顧好你的家人，換我為你做點什麼了。」文末，她更喊話：「我的未婚夫，我永遠愛你…。」悲慟內容讓人看了相當鼻酸，同時也引來不少親友留言安慰、希望她能早日走出傷痛。

▲網紅女友心碎道別摯愛「我的未婚夫，我永遠愛你」。（圖／翻攝自網紅女友IG）

新北市新莊一家汽車旅館昨日發生離奇命案，24歲的巫姓男子和羅姓女子在5日凌晨2時多走進汽車旅館內，4個小時後，旅館員工入內檢查卻發現，兩人都已無生命跡象。這起案子疑點頗多，包含巫男與羅女之間關係、身旁散落的「不明粉末」以及是否與毒品有關等。

目前最主要有兩大疑點，第一點為，若是吸食毒品發生意外，兩個人在短短不到4小時內相繼死亡的案例相當少見，第二點為，若解讀為兩人相約服毒輕生，其親友皆表示未發現想自殺的徵兆，且兩人各有另一半，工作也穩定，似乎沒有輕生動機，但這些疑點都還有待調查。

原先現場人員初步判定兩人是情侶，但後來發現從事網拍業的巫男有穩定交往的美妝網紅女友，死亡前3天才剛PO閃照，感情似乎很穩定，而羅女則是在賣衣服，臉書上標記與一名女性友人已婚，與巫男有生意上的往來。目前也還不確定兩人為何一起在凌晨進入汽車旅館。

【網紅女友全文】

菩薩說你功德圓滿 是回去天上了

你一定是最帥的天使…

你跟菩薩說你會一直保護著我 叫我不要害怕

你對我說：甯心你要加油，我會一直在

：你要自己學會獨立了 以前都有我在幫妳 現在妳要自己決定 自己照顧好自己 學會成長…

謝謝你 連上天堂都還要守護著我…

我說我想觀落陰見你 但你是在天上不是地府

雖然見不到你…但該替你開心

你的善良老天都有看到 你在天上一定會很幸福的

家人朋友都說你一生的功德大概都在我身上吧…

你真的為我做太多了

你的善良 貼心 細心 溫柔 我永遠都記得

你不止愛我照顧我 甚至孝順家人重朋友

連我的家人我的朋友 你都是100倍的用心

大家永遠都會記得你的好…

昨天在家聽你有回家 我不斷大喊著你 為什麼你在我身邊 卻在不同的世界…

半夜我又睡又醒 一直夢不到你好難過

才知道你是第一天去天堂 在跟神明熟悉環境 想到覺得好可愛…

老公 你這一生為我做的夠多了 是你該享福了

你放心 我也會照顧好你的家人 換我為你做點什麼了

巫ｏｏ 我的未婚夫 我永遠愛你…。

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