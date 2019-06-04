沈玉琳曝「賀一航生前最後對話」　上週消失錄影：他說是膽結石

娛樂中心／綜合報導

演藝圈大哥賀一航在3日因大腸癌病逝榮總。雖然早在8年前就確診罹患大腸癌第3期，卻僅接受開刀從未化療，手術後更再也沒進過醫院，全靠吃好睡好及保持心情愉悅對抗病魔，也因此圈內好友大多不清楚病情狀況，沈玉琳回憶最後與他的對話，直呼「外表完全沒任何異狀」。

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沈玉琳和賀一航一起主持《我愛冰冰show》，從一起錄影以來，每天都會收到對方傳來的早安圖，兩人最後一次和白冰冰合體是在5月9日，後來傳出對方身體不適，但關心狀況時，賀一航僅說醫院檢查出是膽結石，醫生建議休息兩周，製作單位原先打算等出院再錄影，卻傳來噩耗。

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▲沈玉琳、賀一航。（圖／翻攝自賀一航、沈玉琳臉書）

同時沈玉琳還原最後一次與賀一航見面，據《中國時報》報導，沈玉琳透露賀一航精神狀態、外表都沒有異狀，曾說過想要減肥、買車、買房，顯見對於生活仍然有很大的期待。

上週錄影時，賀一航因病缺席，但當時的說法是「膽結石」，沈玉琳傳訊關心收到回訊「在對抗中」，狀態看上去都很正常，也因此沈玉琳原本還跟他約好，要帶著老婆去家裡探望。

▲（左起）賀一航、和沈玉琳，一起主持《我愛冰冰Show》。（圖／記者季相儒攝）

此外，沈玉琳提到賀一航曾分享過自己是吃深海植物酵素對抗大腸癌，更寄了一箱給他，但因為味道太臭，他收到後一直放著。如今賀一航過世，他震驚之餘回頭一想，如果真的是罹患膽結石，依照賀的個性不太能接受西醫治療，然而如今再察覺異狀為時已晚。