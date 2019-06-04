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3電競熱血劇看好看滿！「高顏值大神」楊洋、胡一天、王一博暴擊少女心

記者李玟儀／綜合報導

隨著電競活動越來越盛行，不少明星自組戰隊參賽、培訓選手，偶像劇也出現不少類似題材，像是楊洋在主演的《全職高手》中飾演的就是電競界的傳奇人物，預計下半年有3部以電競為主題的作品與觀眾見面。

▲▼電競大神，楊洋、胡一天、王一博。（圖／翻攝自微博）

▲電競大神，楊洋、胡一天、王一博。（圖／翻攝自微博）

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《全職高手》

《全職高手》由楊洋、江疏影主演，楊洋在劇中飾演「葉修」，是網遊「榮耀」裡教科書級別的頂尖高手，卻因為種種原因遭戰隊驅逐，最後被網咖老闆娘陳果收留，在網咖裡當夜班網管，並以ID「君莫笑」重新回到網遊世界，並開啟重返巔峰的計畫。

▲楊洋《全職高手》。（圖／翻攝自《全職高手》官方微博）

在先前曝光的預告中，楊洋在團隊中C位登場，雕刻般的五官、俐落的打扮和小說形容的隨興中略帶頹廢雖然不太一樣，但無礙他詮釋「大神」角色，特別是預告裡出現的戰隊對決，更讓人身歷其境體驗電競比賽時的緊張刺激。日前有傳言指出本劇可能在暑假期間開播，粉絲可以期待。

《陪你到世界之巔》

《陪你到世界之巔》由王一博、王子璇主演，故事改編自小說《電競戀人》，講述一個天賦異稟的電競選手「季向空」與傲嬌的直播主「邱櫻」相遇，兩人產生水與火的碰撞，最後攜手展開熱血開掛的逆襲之旅，「我的榮光只是為你，這一場王者之爭，誰陪我到那世界之巔？」全劇在10日開播。

▲▼電競大神，楊洋、胡一天、王一博。（圖／翻攝自微博）

▲《陪你到世界之巔》。（圖／翻攝自微博）

事實上王一博出演電競大神有段插曲，在2018年他曾經受邀參加一場電競活動，當時他打遊戲的畫面被捕捉後，不苟言笑的高冷表情、戴上耳機後看起來很專業的模樣，有不少網友直接把他和「季向空」畫上等號，沒想到最後真的由他出演這個受到廣大書迷喜愛的角色。

《蜜汁燉魷魚》

《蜜汁燉魷魚》改編自墨寶非寶的小說，由李現、楊紫主演、胡一天特別出演，男主角「韓商言」是電競圈傳奇大神，女主角「佟年」是喜歡動漫的coser，而胡一天則飾演「吳白」，少年時期受到堂哥「韓商言」影響，身為電腦天才與電競遊戲結緣，之後加入職業戰隊，成為高手中的高手，有「神之左手」的稱號，外傳可能在第二第三季播出。

▲▼電競大神，楊洋、胡一天、王一博。（圖／翻攝自微博）

▲李現、楊紫《蜜汁燉魷魚》。（圖／翻攝自微博）

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