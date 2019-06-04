罹癌8年「為什麼賀一航不化療？」　白冰冰曝原因：是很有GUTS的英雄

記者李玟儀／綜合報導

綜藝大哥賀一航3日大腸癌病逝榮總，多年好友白冰冰4日到靈堂上香致意，離開時接受訪問時心疼落淚，面對外界不解他為什麼沒有在第一時刻接受正規醫療，直到最後身體扛不了急忙住進醫院，白冰冰認為可能是想像豬哥亮一樣，趁著身體狀況還允許的時候，多賺一點讓妻小無後顧之憂。

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白冰冰受訪時透露賀一航其實不是只有大腸癌，這幾年隨著病毒擴散，甚至連肺部都有腫瘤，但在半年前仍拖著病體加入《冰冰Show》錄影，她認為從這角度來看，賀一航「是很有guts的英雄」。

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▲白冰冰擁抱JUDY。（圖／台灣仁本提供）



只是為什麼賀一航罹癌8年，卻沒有接受化療，只單純進行民俗療法，白冰冰認為除了可能想拼最後一口氣，讓妻小未來不用擔心生活之外，也可能擔心掉頭髮會影響工作，再加上過去他曾經歷了不少負面事件，好不容易東山再起卻又面臨癌症困擾，在多重壓力之下，白冰冰說人在絕望的時候，很少有人知道該怎麼去救自己。

白冰冰心疼地表示，賀一航在病痛之餘還強顏歡笑，拖著病體這麼多年，真的很辛苦，希望努力把歡笑帶給觀眾的賀一航一定要上天堂。

▲白冰冰到賀一航靈堂上香。（圖／記者湯興漢攝）

此外，賀一航走得太突然，讓親友悲傷不已，妻子Judy在靈堂前大哭向白冰冰透露，賀一航入院前其實完全沒有預料到會過世，因此沒有對身後事有任何交代，遺照也是家人選出來的，無奈可能是已經病得太嚴重了，入院僅僅5天便離開人世，留給親友的是滿滿的震驚與遺憾。