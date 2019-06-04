賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

記者李玟儀／綜合報導

綜藝大哥賀一航3日大腸癌病逝榮總，多年老友白冰冰4日到靈堂上香致意，離開時接受媒體聯訪，忍不住落淚，既生氣又心疼他沒有在第一時刻接受正規醫療，直到最後身體扛不了急忙住進醫院，「進去才5天！」讓家屬、好友全都措手不及。

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▲白冰冰到賀一航靈堂上香致意。（圖／記者湯興漢攝）

白冰冰透露賀一航其實不是只有大腸癌，這幾年隨著病毒擴散，甚至連肺部都有腫瘤，但在半年前仍拖著病體加入《冰冰Show》，她認為從這角度來看「是很有guts的英雄」。

提到賀一航罹癌這麼多年竟然沒有做過化療，只單純進行民俗療法，白冰冰生氣又心疼地說，為什麼沒有接受正規醫療，如果早一點按照醫生指示進行治療，或許不會走到這一刻。但轉念一想，她猜賀一航或許和豬哥亮一樣，想趁著身體狀況還能打拼的時候，再放手一搏，希望能多賺些錢留給妻子、孩子們，說到這，白冰冰忍不住不捨落淚。

▲白冰冰心疼賀一航在生前病得很重卻依舊在拼命工作。（圖／記者阮巧雯攝／《ETtoday星光雲》直播）

在和賀一航老婆Judy聊過之後，白冰冰透露，賀一航入院前其實完全沒有預料到會過世，因此沒有對身後事有任何交代，包括目前使用的遺照也是，無奈可能是已經病得太嚴重了，入院僅僅5天便離開人世，留給親友的是滿滿的震驚與遺憾。