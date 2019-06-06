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Wanna One為歡送尹智聖入伍！　李大輝證實：私下合體

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男團Wanna One從選秀節目脫穎而出，11位成員來自不同經紀公司，1月正式結束活動。成員李大輝近日以新團體AB6IX出道，5日出演談話性節目《黃金漁場》，難得透露成員近況，隊長尹智聖入伍前，他們曾經私下合體，且全員到齊，令歌迷淚崩直呼「求照片」。

▲▼Wanna One解散「姜丹尼爾抓造型師爆哭」　李大輝：前陣子合體（圖／翻攝自IG、MBC）

▲Wanna One為了慶祝尹智聖入伍，罕見合體。（圖／翻攝自MBC）

尹智聖身為Wanna One裡年紀最長的成員，順勢被推選為隊長。他5月入伍當兵，李大輝5日出演節目《黃金漁場》時，鬆口透露「不久前大家在洪錫天前輩的餐廳聚會」，主持人追問是全員到齊嗎？他證實是全部成員久違合體，當天餐廳主人洪錫天招呼大家，還主動與他攀談，氣氛甚歡。

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▲▼Wanna One解散「姜丹尼爾抓造型師爆哭」　李大輝：前陣子合體（圖／翻攝自IG、MBC）

▲Wanna One在洪錫天的餐廳合體了。（圖／翻攝自MBC）

Wanna One在1月27日結束活動，李大輝當天也提到演唱會的幕後，所有人都哭了，尤其是姜丹尼爾還抓著工作人員、造型師、彩妝師等人爆哭，場面令人不捨。

▲▼Wanna One前陣子剛合體。（圖／翻攝自IG）

▲Wanna One前陣子剛合體。（圖／翻攝自IG）

而團體解散後，成員動態是粉絲關心的焦點，河成雲、朴智訓、金在奐、邕聖祐solo出道，黃旼炫回到團體NU’EST，李大輝、朴佑鎭組成AB6IX，賴冠霖與師兄禹奭組成團體，裴珍映也將以男團C9BOYZ出道，各自有不同道路發展，粉絲再次聽到他們聚首，淚崩直呼「想要照片」、「希望洪錫天貼照片」。

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Wanna One, 朴佑鎮, 李大輝, 金在奐, 河成雲

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