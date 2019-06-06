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開箱／萌到荷包上鎖也沒用！《玩具總動員4》三眼怪周邊送Q爆「驚喜」

記者林映妤／台北報導

最受大小朋友歡迎的系列動畫《玩具總動員4》將在6月19日上映，威秀影城配合電影獨家推出宇宙可愛的火箭爆米花桶、三眼怪造型杯，以及限量的比薩星球收藏票卡！買套票還能獲得超精緻「玩具箱造型貼紙乙份」，超精美的收藏套票，真的是萌到連荷包上鎖都會直接融化啦！

▲▼《玩具總動員4》比薩星球套票。（圖／威秀提供）

▲《玩具總動員4》比薩星球套票讓人超心動啊。（圖／威秀提供）

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還記得《玩具總動員》中巴斯光年與胡迪掉落，內有滿滿三眼怪的比薩星球火箭嗎？這次三眼怪造型的火箭爆米花桶，外面寫有「Pizza Planet」還有可愛的搖桿，打開火箭頭，就能吃到美味的爆米花，讓人越吃越開心呀！

三眼怪造型杯讓粉絲可以「近距離接觸」立體三眼怪；比薩星球收藏票卡更能讓你帶著他們趴趴走，隨身配件萌翻天。除此外，買套票還能獲得精緻的玩具箱封套，貼紙內有胡迪、巴斯光年、牧羊女、三眼怪、抱抱龍、火腿，以及第4集的新角色叉奇，一次收藏超過癮。

▲▼《玩具總動員4》比薩星球套票。（圖／威秀提供）

▲▼比薩星球火箭和票卡未免也太可愛。（圖／威秀提供）

▲▼《玩具總動員4》比薩星球套票。（圖／威秀提供）

《玩具總動員4》電影套票將在6月6日準備開搶，僅供現場販售，線上買不到！威秀也公告QA，一次為大家解惑，詳細購票資訊可洽威秀官網。

▲▼《玩具總動員4》比薩星球套票。（圖／威秀提供）

▲買套票送貼紙，誰的荷包能抗拒。（圖／威秀提供）

大媽便意來...開腿直接解放！　路過滑手機民眾差點跌屎上...

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玩具總動員, 玩具總動員4

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