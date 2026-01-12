尾牙最強BGM！《花木蘭》「中獎神曲」延燒1年　網瘋傳：真的抱大獎

記者張筱涵／綜合報導

迪士尼動畫電影《花木蘭》插曲〈以妳為榮〉近年在網路上被封為「中獎神曲」，相關都市傳說從去年一路延燒到今年，再度引發網友熱烈討論。

▲花木蘭〈以妳為榮〉成中獎神曲的都市傳說瘋傳。（圖／翻攝自YouTube／MRandomclips）



去年爆紅實測潮 網友封「花家黑魔法」

一名Threads網友曾於2025年1月14日分享自身經驗，表示在尾牙前與同事不斷播放〈以妳為榮〉，結果真的抽中大獎，還笑稱是「花家黑魔法」，並感謝「老祖宗保佑」。該篇貼文當時累積約6.4萬顆愛心、破千則留言，不少網友跟風實測後，陸續曬出中獎照片回應，讓話題迅速擴散。

▼2025年1月網友發文表示「花家黑魔法」。（貼文／取自Threads，如遭刪除請見諒）



▼2026年再掀討論。（貼文／取自Threads，如遭刪除請見諒）



都市傳說延燒到2026年 再掀討論熱潮

這股熱潮在2026年仍未退燒，有網友於11日再度發布相關影片，好奇詢問「聽說尾牙前聽這首歌會中大獎，有人試過嗎？」短時間內就吸引約2.8萬顆愛心、超過400則留言，分享次數也突破1.2萬次，再次掀起討論。

網友實測兩極 有人中大獎、有人直呼無感

留言區中，不少網友分享親身經驗，有人表示「昨天邊放邊去抽獎，結果抽中最大獎iPhone 17 Pro Max」、「去年尾牙狂放這首直接中獎，金額破十萬」、「刮刮樂、喜宴抽獎必配這首BGM」。不過也有網友指出「整桌只有聽這首歌的人沒中，其他人反而都中」，甚至有人坦言實測後「真的沒中」，認為效果見仁見智。

不論是否真有「神曲加持」，〈以妳為榮〉意外成為尾牙、抽獎場合的熱門播放清單，也替活動增添不少話題與趣味。