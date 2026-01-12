蔡依林北京演唱會過審仍遭檢舉！　陸網瘋傳：幾百封信投訴文旅局

記者陳芊秀／綜合報導

天后蔡依林演唱會在大陸被檢舉！她的2026年「PLEASURE」巡迴演唱會首場在台北大巨蛋，其演唱實力與舞台設計驚豔全場、深獲好評，然而在陸網屢屢引發涉及宗教的質疑，當地歌迷強烈希望演唱會原版搬到當地演出，日前北京也公告演唱會過審得以在鳥巢演出，12日卻傳出被民眾檢舉。

▲ 蔡依林演唱會首場在台北大巨蛋迴響熱烈。（圖／凌時差提供）

娛樂博主「八醬日常」曬出截圖，指出有人於2026年1月9日向大陸相關部門提交檢舉信，信件標題明確寫著「舉報（檢舉）蔡依林2026年鳥巢pleasure演唱會」，信件來源顯示為「市文化市場執法總隊」。爆料內容聲稱「群裡幾百封舉報信（檢舉信）已經釋出到各地文旅局惹！」娛樂博主也截圖部分網友批評，內容包括質疑演唱會「怪誕詭異，看著不舒服」、「不要來西安太恐怖了」，「不要去看，粉絲祭天，法力無邊」、「不要歐美文化不要光明會」、「光明會來龍脈了」。

▲ 蔡依林演唱會陸網瘋傳檢舉信。（圖／凌時差提供）

根據陸網分析爭議言論，部分網友將演唱會中的機械蛇解讀為「獻祭儀式」，而傳統雜技表演則被污名化為「陰間美學」。博主「斯利亞」等人甚至聲稱演出會「吸走觀眾運氣」，並鼓動抵制所謂的「歐美文化入侵」，導致許多觀眾向西安、廣西等地的文旅局提交了數百封舉報信件。

▲蔡依林演唱會的特技演出來自大陸工作人員，在陸網卻有人將之稱為「陰間美學」。（圖／凌時差提供）

其實蔡依林演唱會大陸的主辦方「永稻星娛樂」早於1月7日發表了嚴正聲明，明言將對造謠者追究法律責任。聲明中指出，舞台設計靈感來自15世紀荷蘭名畫《人間樂園》，並強調機械蛇象徵著「欲望與重生」。此外，主辦方強調，所有設計均符合文旅部門的審批標準，並不存在宗教暗示。

▲蔡依林演唱會大陸主辦方聲明。（圖／翻攝自微博）

另外一派網友及藝術從業者認為，這種檢舉行為扼殺了創作自由，並指出蔡依林的舞台設計是華語演唱會中的創新之作。但反對者仍表示，現場的某些元素讓他們感到「生理不適」，認為這些西方宗教意象不應該出現在演出中。