《食尚玩家》阿諾認了隆乳！很多人一看成果震驚：好勇敢 動刀契機曝

記者潘慧中／綜合報導

女星阿諾（本名涂珊）因主持過《食尚玩家》打開知名度，平時在螢幕前搞笑毫無包袱，率真形象備受歡迎。最近格外引起討論，她在社群平台大方承認隆乳了，「很多女生一定懂這種心情吧。朋友們都說我很勇敢。」

▲阿諾隆乳前的照片。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）



[廣告]請繼續往下閱讀...

阿諾坦言，隆乳手術已經完成約兩個多月，身邊不少朋友見到她都驚問：「妳是不是……長大了？」對此，她解釋這個決定並非一時衝動，而是經過一年多的深思熟慮。

▲阿諾已經悄悄完成手術約兩個多月。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）



至於下定決心動刀的契機，阿諾坦言和產後哺乳導致胸型改變有關，「哺乳後，雖然本來就不是大胸部，變形也沒有到很誇張，但每次照鏡子，還是會忍不住嘆一口氣。」

▲阿諾隆乳後更有自信了。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）



看著鏡中的自己，阿諾都會喪失自信，「上胸真的很扁，穿衣服怎麼看都少了一點精神。」為了達到理想效果，她在術前與醫師進行了詳盡的諮詢，「因為我不是想變多大，只是想形狀好看一點、整個人有朝氣一點。」

術後至今已過了約兩個月，阿諾恢復狀況良好，身邊友人都紛紛誇讚她「很勇敢」。面對外界關注，她選擇公開這段心路歷程，這份大方且坦率的態度，也獲得許多網友的正面支持。