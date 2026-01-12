金唱片收視出爐　CORTIS、ALLDAY PROJECT收視爆高

記者葉文正／台北報導

第40屆金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards）於上週六（1/10）在台北大巨蛋圓滿落幕，這場素有「韓國葛萊美」美譽的音樂盛事，首度移師台灣便掀起全民追星熱潮。整場頒獎典禮的最高收視點落在新人賞得主CORTIS、ALLDAY PROJECT。

▲CORTIS榮獲金唱片新人賞 創收視最高點。（圖／TVBS）

由TVBS專業團隊與Disney+攜手合作全台獨家播出，憑藉著「接近零時差」的高規格直播技術及「即時翻譯」，成功帶領全台粉絲直擊這場韓國音樂年度最高榮耀盛典，TVBS歡樂台播出收視表現亮眼，Disney+線上直播畫面流暢不卡頓，近距離觀賞超舒適更創下平台史上最高單日流量與觀看時數。

▲JENNIE（BLACKPINK）現身紅毯成收視亮點。（圖／TVBS）

本次頒獎典禮由TVBS歡樂台全台獨家轉播，自當日下午 16:00 起的紅毯便吸引大量粉絲守候觀看，平均收視在4歲以上族群達0.26，其中25-49歲女性族群表現尤佳，收視率高達0.73，35-49歲女性族群平均收視更衝上0.98，顯示本屆金唱片頒獎典禮深受女性觀眾喜愛。其中典禮主持人成始璄、文佳煐、JENNIE（BLACKPINK）以及Stray Kids 現身紅毯，成為紅毯收視最高的亮點。

▲成始璄(左)、文佳煐現身紅毯成紅毯收視焦點。（圖／TVBS）

典禮於17:30正式開始，收視率持續攀升，整體4歲以上平均收視達到0.71，25-49女性平均收視更高達1.36。整場頒獎典禮的最高收視點落在新人賞得主CORTIS、ALLDAY PROJECT，以及人氣男團BOYNEXTDOOR的舞台表演畫面。新人獲獎的驚喜與充滿活力的表演瞬間點燃全場與螢幕前觀眾的熱情。

▲ALLDAY PROJECT榮獲金唱片新人賞 創收視最高點。（圖／TVBS）

第40屆金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards）的播出，TVBS專業團隊投入大量資源，憑藉豐富的大型典禮轉播經驗與頂尖直播工程服務，成功將轉播延遲縮短至僅與現場差一分鐘的「接近零時差」狀態。除技術層面的極致追求，TVBS更充分發揮其全方位媒體領導品牌的優勢，策劃一系列「追星攻略」與即時新聞報導，天后蔡依林頒獎與許光漢挑戰撒嬌舞超高流量引爆網路話題，全管道帶動話題熱度。此外，針對台灣觀眾的語言需求，TVBS更提供即時翻譯，讓粉絲能完整感受受獎者的喜悅與感性時刻。TVBS將專業技術實力與強大媒體資源的完整結合，獲得了韓國主辦方以及台灣主辦方超級圓頂的高度好評與信賴。這種科技與專業的結合，正體現了TVBS 秉持的「真實」（Truth）、「信賴」（Trust）與「科技」（Technology）三大核心價值。

TVBS本次與 Disney+的合作，再次證明在大型綜藝娛樂與國際新聞轉播領域的領先地位。透過全台獨家的TVBS歡樂台電視轉播與Disney+線上直播，讓無法親自前往台北大巨蛋的粉絲，也能在家中透過高畫質畫面，一起見證韓國音樂年度盛典的精彩瞬間。