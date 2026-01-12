ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
尾牙最強BGM！《花木蘭》中獎神曲超靈
微波爐食物不是放中間！網傻眼：用錯20年
陳凱倫赴曹西平靈堂！手寫信送別老友
邵雨薇鬆口終身大事進度！過年計畫「跟吳慷仁一起回高雄」羞放閃

記者黃庠棻／台北報導

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》由邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍、熊仁謙領銜主演，今（12）日該片舉辦試片以及媒體訪問，邵雨薇、初孟軒兩人穿著電影T恤一同出席，大方分享拍攝過程以及發生的趣事。

▲▼ 啵me之我的青春住了鬼, 邵雨薇, 初孟軒 。（圖／記者徐文彬攝）

▲《啵me之我的青春住了鬼》邵雨薇、初孟軒出席訪問。（圖／記者徐文彬攝）

邵雨薇表示自己接下《啵me之我的青春住了鬼》的原因是想要挑戰打戲，尤其片中的武打戲是「自己打自己」，她笑說在片場需要跟替身對打，拍完之後再換另一套服裝再打一遍，更為了化特效妝坐在梳妝台3個小時，直言「很多爆血管的東西，立體度還有顏色都有很多細節」，笑說化完妝不能隨便去便利超商，會嚇到路人。

▲▼ 啵me之我的青春住了鬼, 邵雨薇, 初孟軒 。（圖／記者徐文彬攝）

▲《啵me之我的青春住了鬼》邵雨薇、初孟軒出席訪問。（圖／記者徐文彬攝）

先前，邵雨薇在社群網站上分享跟朋友一起跨年的貼文，其中一張喝醉依偎在男友吳慷仁身上的照片引起關注，今日她也分享了自己喝醉酒的過程，表示那段時間自己剛好很累，喝了一點點小酒後就去玩跳舞遊戲，沒想到一陣醉意上來，讓她直接倒地、斷片。

▲邵雨薇跨年放閃吳慷仁。（圖／翻攝自邵雨薇IG）

▲邵雨薇跨年放閃吳慷仁。（圖／翻攝自邵雨薇IG）

對此，邵雨薇坦言當晚直接睡著，但在倒數跨年的時候有下意識用手比了五四三二一，但她完全沒有印象，事後朋友給她看影片才回想起來，而且她醒來之後也已是2026年。而她被問到閃照是不是故意截掉吳慷仁，只留下男友的嘴巴，她解釋周遭有很多朋友，不只截掉男友而已，剛好露出對方的下巴，更放閃說道「他可能最滿意他的下巴」。

▲▼啵me之我的青春住了鬼, 邵雨薇 。（圖／記者徐文彬攝）

▲邵雨薇。（圖／記者徐文彬攝）

此外，邵雨薇也被問及過年的計畫，她與男友吳慷仁都是高雄人，低調表示要看對方的工作安排，如果沒有特別的大事「基本上就是回高雄」，另外被問到兩人的好消息，她則笑說「目前沒有規劃終身大事」。而她為了不讓爸媽太過辛苦，也事先安排了居家清潔，希望這次回家鄉可以輕鬆一點。

▲▼啵me之我的青春住了鬼, 邵雨薇 。（圖／記者徐文彬攝）

▲邵雨薇。（圖／記者徐文彬攝）

邵雨薇吳慷仁啵me之我的青春住了鬼

跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！　友目睹恐怖畫面：以為螞蟻在爬

超大咖！《阿凡達》男星0偽裝現身台北街頭 戴西瓜皮安全帽騎車全被拍

阿信唱一半「要去看劉宇寧」！搭車20分鐘再趕回來　本人台上秒回應了

台北101爆歧視！越南移工看鞋遭酸「那很貴」　董座賈永婕深夜發聲

珍妮佛勞倫斯「全身透視」走紅毯激辣！深V包不住上圍：我快全裸了

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立…李奧納多上台了

300萬網紅爆罹愛滋！直播桌上「驚見抗病毒藥」　檢驗報告遭疑P圖

蔡依林北京演唱會過審仍遭檢舉！　陸網瘋傳：幾百封信投訴文旅局

蔡依林曬金唱片神級合照「小S站C位」！網驚喜：全台灣最貴的照片

BLACKPINK Lisa「透視裝」現身金球獎！中空被看光 頒獎將創2紀錄

曾靠《癡情玫瑰花》爆紅！　楊琳「戶頭只剩千元」近況曝光

《食尚玩家》阿諾認了隆乳！很多人一看成果震驚：好勇敢 動刀契機曝

