邵雨薇鬆口終身大事進度！過年計畫「跟吳慷仁一起回高雄」羞放閃

記者黃庠棻／台北報導

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》由邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍、熊仁謙領銜主演，今（12）日該片舉辦試片以及媒體訪問，邵雨薇、初孟軒兩人穿著電影T恤一同出席，大方分享拍攝過程以及發生的趣事。

▲《啵me之我的青春住了鬼》邵雨薇、初孟軒出席訪問。（圖／記者徐文彬攝）

邵雨薇表示自己接下《啵me之我的青春住了鬼》的原因是想要挑戰打戲，尤其片中的武打戲是「自己打自己」，她笑說在片場需要跟替身對打，拍完之後再換另一套服裝再打一遍，更為了化特效妝坐在梳妝台3個小時，直言「很多爆血管的東西，立體度還有顏色都有很多細節」，笑說化完妝不能隨便去便利超商，會嚇到路人。

▲《啵me之我的青春住了鬼》邵雨薇、初孟軒出席訪問。（圖／記者徐文彬攝）

先前，邵雨薇在社群網站上分享跟朋友一起跨年的貼文，其中一張喝醉依偎在男友吳慷仁身上的照片引起關注，今日她也分享了自己喝醉酒的過程，表示那段時間自己剛好很累，喝了一點點小酒後就去玩跳舞遊戲，沒想到一陣醉意上來，讓她直接倒地、斷片。

▲邵雨薇跨年放閃吳慷仁。（圖／翻攝自邵雨薇IG）

對此，邵雨薇坦言當晚直接睡著，但在倒數跨年的時候有下意識用手比了五四三二一，但她完全沒有印象，事後朋友給她看影片才回想起來，而且她醒來之後也已是2026年。而她被問到閃照是不是故意截掉吳慷仁，只留下男友的嘴巴，她解釋周遭有很多朋友，不只截掉男友而已，剛好露出對方的下巴，更放閃說道「他可能最滿意他的下巴」。

▲邵雨薇。（圖／記者徐文彬攝）

此外，邵雨薇也被問及過年的計畫，她與男友吳慷仁都是高雄人，低調表示要看對方的工作安排，如果沒有特別的大事「基本上就是回高雄」，另外被問到兩人的好消息，她則笑說「目前沒有規劃終身大事」。而她為了不讓爸媽太過辛苦，也事先安排了居家清潔，希望這次回家鄉可以輕鬆一點。





▲邵雨薇。（圖／記者徐文彬攝）