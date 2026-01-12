BLACKPINK Lisa「透視裝」現身金球獎！中空被看光 頒獎將創2紀錄

記者潘慧中／綜合報導

第83屆金球獎頒獎典禮將於台灣時間12日上午9點登場，目前的紅毯可說是星光熠熠，其中格外掀起討論的是，BLACKPINK成員Lisa以透視裝現身星光大道，甜美笑容、火辣造型立刻吸引全球粉絲關注！

▲Lisa現身金球獎紅毯。（圖／達志影像／美聯社）



畫面中，可以看到Lisa此次選擇了一襲全黑雪紡禮服，上半身巧妙利用大面積的黑色輕薄紗質，若隱若現透出內搭的黑色平口背心，兩側寬大的飄逸長袖在移動間如同斗篷般散發出仙氣。

▲▼Lisa穿透視裝。（圖／達志影像／美聯社）



Lisa的脖子則佩戴了一條存在感強烈的寬版金屬質感頸鍊，為柔美的雪紡材質注入了幾分剛毅的個性，平衡了整體造型的柔和感。她放下長髮並留著標誌性的齊瀏海，面對鏡頭展露出極具親和力的招牌甜笑，展現出從容且不失優雅的巨星氣場。

▲▼Lisa將擔任頒獎人。（圖／達志影像／美聯社）



事實上，Lisa除了出演的《白蓮花大飯店》（White Lotus）第3季入圍本年度金球獎的最佳影集，她也將以頒獎嘉賓的身分登上舞台，不僅成為首位擔任金球獎頒獎人的K-pop偶像，也是首位站上金球獎舞台的泰國藝人。

