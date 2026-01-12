珍妮佛勞倫斯「全身透視」走紅毯激辣！深V包不住上圍：我快全裸了

記者潘慧中／綜合報導

第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間12日登場，珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）此次憑藉《去死吧，親愛的》（英語：Die, My Love）入圍劇情類電影最佳女主角，全身透視的造型讓她忍不住開玩笑說：「我快全裸了！」

▲珍妮佛勞倫斯穿全身透視禮服。（圖／達志影像／美聯社）



珍妮佛勞倫斯以一襲柔美的透視刺繡禮服現身紅毯。她這套戰袍以膚色薄紗為主，全身點綴著繽紛且精緻的立體花草刺繡，若隱若現的視覺效果不僅展現了成熟女性的優雅，更完美融合了波希米亞式的浪漫，瞬間成為全場快門捕捉的焦點。

▲▼珍妮佛勞倫斯笑喊自己快全裸了。（圖／達志影像／美聯社）



造型細節上，這件禮服採深V剪裁搭配腰部挖空設計，辣露豐滿上圍，巧妙勾勒出身材線條。珍妮佛勞倫斯特別選用一件與裙裝同花色的刺繡外套隨意披掛於雙臂，平衡了禮服的輕盈感並增添大氣層次。她以留著齊瀏海的金色長直髮亮相，配戴簡約的鑽石頸鍊，面對鏡頭展現自信笑容。

▲珍妮佛勞倫斯走紅毯超辣。（圖／達志影像／美聯社）



事實上，珍妮佛勞倫斯在本屆金球獎是以《去死吧，親愛的》入圍劇情類電影最佳女主角，將與《哈姆奈特》的Jessie Buckley、《情感的價值》的Renate Reinsve、《獵殺之後》的Julia Roberts、《海妲》的Tessa Thompson和《對不起，寶貝》的Eva Victor一同角逐獎項。

