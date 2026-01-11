帥T網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！　友目睹恐怖畫面：以為螞蟻在爬

記者田暐瑋／綜合報導

大陸跨性別網紅小澈（李俊宏）以獨特的男扮女裝形象爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日卻被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，雖然本人已否認，仍無法止住輿論。如今又有網友挖出，另一網紅小黃豆曾爆料小澈的背部長滿「藤壺」，形容那個畫面可怕到「螞蟻進去都會迷路」的程度。

多名網紅曾爆「小澈背上長滿藤壺顆粒」

小澈2025年曾和其他網紅連線直播，當時一名網紅小黃豆爆料，他的背部有類似「藤壺」的凸起顆粒，「給你摳一摳，掃一掃擠一擠，我以為網上是謠傳，外面非得穿一層紗，一到KTV一脫下，果然螞蟻進去都會迷路的，藤壺一姐。」而當時小澈明顯垮臉，也不多做回應，更是引發外界好奇。

▲小澈爆罹患愛滋。（圖／翻攝自微博）



事實上，不只小黃豆曾提及此事，小澈過去和多名網紅好友直播時，都曾被調侃背部皮膚長滿顆粒，遠看以為一片螞蟻在爬，建議他用點身體乳液，甚至當時還有人開玩笑說是得了梅毒，如今爆出得愛滋風波，這些過往片段都被重新討論，更有網友指出，早在2025年的vlog中就曾出現類似抗愛滋病毒的藥瓶。

小澈公開檢驗報告遭質疑P圖

小澈11日他發文否認，並公開醫院檢驗報告的電子檔，HIV及梅毒均為陰性，稱「造謠無下限，根本不知道那是什麼東西。」然而，報告的真實性引發質疑，部分網友懷疑報告經過P圖處理，並對檢測的來源提出疑問，而他事後表示會再公開紙本報告，但至今仍未有後續回應。

▲小澈被好友爆料背後長滿藤壺般的顆粒。（圖／翻攝自微博）