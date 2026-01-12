ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
帥T網紅爆染愛滋「背長滿顆粒」
星巴克連兩天「大杯以上買一送一」
阿信唱一半「要去看劉宇寧」！
台北101爆歧視！越南移工看鞋遭酸「那很貴」　董座賈永婕深夜發聲

記者陳芊秀／綜合報導

台北101購物中心驚傳櫃點店員疑似歧視移工事件。有網友發文爆料，指出其認識的越南籍移工友人前往101內的運動時尚品牌「鬼塚虎」（Onitsuka Tiger）專櫃想看鞋，竟遭店員回以「那很貴」且無視。該貼文隨即引發熱議，更釣出台北101董事長賈永婕親自留言，強調「服務態度非常重要」。

▲▼台北101爆歧視！越南移工看鞋遭酸「那很貴」賈永婕發聲。（圖／翻攝自Threads、臉書）

▲台北101購物中心爆發歧視事件！賈永婕發聲。（圖／翻攝自臉書）

網怒：2026年還有這種事？

根據網友貼文描述，這位越南移工友人昨日（11）前往台北101的鬼塚虎專櫃，很有禮貌地向女店員詢問想要看鞋。不料，專櫃店員竟用極度不禮貌的口吻直接回應：「那很貴」，隨後便一直無視該名友人。友人隨後再次詢問是否有37號尺寸時，店員也僅冷淡回覆：「我們沒有37號」便不再理會。發文者對此感到不可思議，「真的覺得不可思議2026還有這種歧視事件真的好丟臉，101不是每天都是外國遊客嗎？」

▲▼台北101爆歧視！越南移工看鞋遭酸「那很貴」賈永婕發聲。（圖／翻攝自Threads、臉書）

▲越南移工看鞋遭酸「那很貴」，賈永婕深夜上線回應網友。（圖／翻攝自Threads）

「賈董」親自海巡回應

貼文在Threads公開後超過1.8萬次按讚及數百則轉發，台北101董事長賈永婕親自回應：「謝謝你，我來了解一下，不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要！」賈永婕積極處理問題的態度獲網友一致好評，發文者也隨即回覆感謝董事長親自守護台灣門面，其他網友形容「101員工教育訓練第一條：賈董會在脆上海巡」，賈永婕再回應：「是不是很認真。」

