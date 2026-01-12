超大咖！《阿凡達》男星0偽裝現身台北街頭 戴西瓜皮安全帽騎車全被拍

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
帥T網紅爆染愛滋「背長滿顆粒」
星巴克連兩天「大杯以上買一送一」
阿信唱一半「要去看劉宇寧」！
獨家直擊／超大咖！《阿凡達》山姆沃辛頓現身台北街頭　寒流來襲穿短袖騎機車接地氣

▲《阿凡達》山姆．沃辛頓日前現身台北街頭拍片。（圖／本刊攝影組、迪士尼提供／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

超級大片《阿凡達：火與燼》去年底上映不滿兩週，全球總票房已經累積到7億6000萬美元（約合台幣238.5億），票房相當威猛。據歐美報導，男主角山姆．沃辛頓光是上一集《阿凡達：水之道》的片酬加分紅，收入就超過1億美元，這一集片酬也在美金8位數。時報周刊CTWANT上周直擊這位國際巨星現身台北，天寒地凍還穿著短袖，格外顯眼讓人很難忽視，原來是在進行電影《美夢》的拍攝工作；沒想到隔天，《X檔案》中飾演FBI探員「穆德」的大衛·威廉·杜考夫尼，竟然也出現在拍攝現場，2026年一開始，台北街頭就如此大咖雲集星光熠熠。

▲山姆．沃辛頓與電影《美夢》劇組在台北市大安區某音樂酒吧包場拍攝，寒流來襲但山姆．沃辛頓穿著短袖服裝十分顯眼。（圖／本刊攝影組）

1月7日下午三點左右，電影《美夢》劇組在台北市大安區某音樂酒吧包場拍攝，現場導演和演員則是外國人，在寒流來襲、氣溫接近個位數的台北街頭還穿著短袖的男演員格外顯眼，而他竟然是澳大利亞籍的好萊塢知名影星山姆·沃辛頓(Samuel Henry John Worthington)，電影《阿凡達》的男主角。此外，還有台灣演員游安順及吳可熙等人。據悉本片是台美合製，取材於曾在台灣發生一起「外師遭兇殘分屍」的命案，由於該命案涉及不少外籍人士，因此拍片現場有許多外國演員參與拍攝工作。

▲演員游安順（左）與吳可熙也是本片演員，據悉吳可熙還是女主角兼編劇。（圖／本刊攝影組）

▲山姆．沃辛頓身材壯碩男人味十足。（圖／本刊攝影組）

▲戴著西瓜皮安全帽的山姆．沃辛頓騎著機車，畫面頗接地氣。（圖／本刊攝影組）

在低溫中，拍攝的橋段是山姆·沃辛頓的獨角戲，他騎著一輛老舊機車停到酒吧外，隨後走進室內，之後便是室內拍攝。晚間7點左右，拍攝工作告一段落。除了山姆·沃辛頓之外，該片還有一名知名演員－－90年代風靡全球的科幻影集《X檔案》中飾演FBI探員「穆德」的大衛·威廉·杜考夫尼(David William Duchovny)。他搭乘劇組交通車離開，而其他人則在原地放飯休息，8點左右，才又回到現場，繼續室內拍攝工作。

▲曾因演出影集《X檔案》「FBI探員穆德」而紅遍全世界的大衛·威廉·杜考夫尼也出現在拍片現場。（圖／本刊攝影組）

▲大衛·威廉·杜考夫尼拍攝完畢後，親切地幫等候在外的粉絲簽名。（圖／本刊攝影組）

▲山姆．沃辛頓換成西裝造型繼續進行拍攝工作。（圖／本刊攝影組）

▲山姆．沃辛頓（右圖）拍片空檔與美籍在台藝人柯龍（左圖）相談甚歡。（圖／本刊攝影組）

隔天8日晚間，劇組繼續在原場地拍攝，除了2名大咖國際巨星及吳可熙之外，現場還有不少外籍演員，包括《2分之1強》班底的美籍藝人柯龍也在其中。深夜11點56分，大衛·威廉·杜考夫尼拍攝完畢，幫等候在外的粉絲簽名後搭車離開，而山姆·沃辛頓則直到凌晨1點半仍繼續拍攝。

▲趙德胤、安卓亞布洛迪2023年曾聚餐。（圖／翻攝自趙德胤臉書）

2年多前，也就是在2023年的3月，趙德胤曾與奧斯卡影帝安德林·布洛迪（Adrien Nicholas Brody）聚餐，並於臉書貼文寫道：「認識新朋友，一起做美夢。」當時被推測兩人是否將在新片《美夢》中有合作計畫，該劇是台美合作電影，將在台灣取景。雖然拍攝當天並未見到安德林·布洛迪，但若傳聞屬實，該片卡司不僅有「奧斯卡最年輕影帝」，還有好萊塢票房大片影星，更有與趙德胤有多次合作的「班底」吳可熙及游安順等人，據了解吳可熙是本片女主角兼編劇，整部電影巨星光芒令人十分期待。

原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

周刊王

推薦閱讀

讀者迴響

熱門新聞

