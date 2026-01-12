蔡依林曬金唱片神級合照「小S站C位」！網驚喜：全台灣最貴的照片

記者陳芊秀／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）於昨（10）日受邀擔任南韓第40屆金唱片獎（Golden Disc Awards）頒獎嘉賓，現身台北大巨蛋驚豔全場。她透過限動曬出合照，其中一張與怪物新人團CORTIS、許光漢同框，再加上C位是許久未露面的小 S（徐熙娣），讓網友驚喜直呼「次元破到哪裡去了！」

小S壓低帽簷站C位

蔡依林曬出的合照中，當紅男團CORTIS、男神許光漢同框，更令人注目的是，小S站在眾人的C位。小S當日穿搭顯得相當低調，一身全黑運動風服飾，並戴著黑色帽子壓低帽簷。雖然陰影遮住了大半臉部、看不清雙眼，但她嘴角明顯揚起幸福的「姨母笑」，身體也放鬆地靠向一旁的蔡依林。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蔡依林限動曬合照，同框小S、許光漢、CORTIS。（圖／翻攝自IG）

全台最貴的都在這張照片

這張集結了蔡依林、小S、許光漢及韓團CORTIS的「夢幻合照」，隨即在 Threads等社群平台引發暴動，網友紛紛驚呼：「這甚麼台灣演藝史，有猛到！」不少人第一時間不敢置信地表示：「圈層混亂到我頭昏腦脹，一開始還以為是P上去的」、「這看起來也太像AI」，甚至有人形容：「全台灣最貴的都在這張照片上了」。儘管小S相當低調，但粉絲仍認為其「氣場很強」，且站在平均17歲的男團旁「年齡差也沒很大」，網友除了笑稱「CORTIS讓小 S終於有追星的動力了」外，更紛紛跪求敲碗：「想看小S訪CORTIS」。

▲小S轉發蔡依林限動。（圖／翻攝自IG）