告五人開唱音響突出包！　緊急「丟麥清唱」嚇壞：冷汗直流

告五人無縫接軌狂飛三城市開唱。



記者翁子涵／台北報導

告五人將「黑夜狂奔」的能量一路帶到星馬，無縫接軌狂飛三城市，橫跨台北、吉隆坡、新加坡，五天連演四場，團員在舞台上熱血沸騰、情緒全面釋放，舞台下則是汗水與尖叫齊飛。雲安分享：「這是我們第三次來馬來西亞吉隆坡開演唱會，Zepp KL 是我們 2023 年第一次在吉隆坡演出的舞台，謝謝歌迷一路以來給我們的支持與勇氣，讓我們可以帶著更成熟的自己，再次驕傲、自信地回到這裡。」

犬青則透露：「這是我們今年的第一場巡演，一直以來都很喜歡來馬來西亞，每次來都特別興奮。」談到近期台北低溫與星馬酷熱的氣候差異，她也忍不住現場和歌迷互動發問：「你們有冷到要穿羽絨衣嗎？」全場齊聲回喊「沒有！」她再追問是否買過羽絨衣，答案依舊一致，讓犬青笑說：「真是解開我心中的疑惑。」逗趣對話讓全場笑聲不斷。



新加坡場演出過程中雖然一度遇到音響狀況，但三人展大將之風臨危不亂，直接放下麥克風，以扎實渾厚嗓音大聲清唱傳遍場館，意外成為全場最動人的瞬間，歌迷直呼賺到「最美好一夜」，告五人則幽默自嘲「發揮畢生主持功力」三人冷汗直流。雲安也感性表示：「這一天對我們來說十分特別，身為創作人最幸福的事，就是能與歌迷一起唱著這些歌，感謝新加坡給予滿滿的愛。」



告五人也趁著空檔吃遍星馬好料，肉骨茶、海南雞飯、魚圓麵、辣椒螃蟹等輪番上陣，更在吉隆坡實現「榴槤自由」。犬青笑說自己愛榴槤愛到骨子裡，更透露貓山王產季一到，甚至會從馬來西亞宅配空運到家，她滿臉幸福地說：「平常都只能吃冷凍的，這次來吉隆坡終於吃到新鮮的！」

哲謙則自爆，三人一到吉隆坡後嘴巴就沒停過，他甚至到演出前打嗝都還是榴槤味。哲謙為了吉隆坡場更特地買了一顆「假的榴槤」放在鼓上，「以後來馬來西亞我都會帶著它，我的哈密瓜不孤單了！」暖心發言讓歌迷嗨翻。

