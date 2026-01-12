許富凱到靈堂見曹西平　林美秀「他去天堂繼續罵醜八怪」

記者葉文正／台北報導

資深藝人曹西平去年底安詳離世，今天包括許富凱、林美秀與香蕉夫妻都到場弔唁，林美秀認為，曹大哥是去另一個天堂繼續罵醜八怪了，「祝福他 去另一個天堂罵醜八怪」。許富凱則透露曹西平層相當關懷他的演唱會，非常照顧晚輩。

▲林美秀(左)與許富凱與曹西平都有過不少的交流。（圖／記者許靖騏攝）

林美秀說，當年不但有吃過飯，曹大哥也很照顧晚輩，聽他講話都很開心，相信我們來到這裡，他已經有收到祝福了，林美秀現場待蠻久，至於是否有遇到家屬？林美秀則說：「我們在上面跟瓜哥聊天，瓜哥叮囑大家要好好照顧自己 要好好保重，有健康才能做更多事。」

▲香蕉被罵醜八怪甘之如飴。（圖／記者許靖騏攝）

歌手許富凱也說，「曹大哥他一直很挺我，我之前在高雄開演唱會，他用家裡電話打給我，我們整整講了一小時，他不斷鼓勵我，之前有在舞台上合唱一首他很喜歡的日文歌，算是圓夢了，至於告別式能不能來？要看那時候有沒有工作。」

藝人香蕉相對於其他哥哥姐姐，算是比較年輕的一輩，他提到：「我跟曹大哥是一面之緣，我在後臺遇過他而已，當時他突然說，醜八怪站在旁邊幹什麼，當時我有嚇到，去台中路過他的耳環店，也是嗶嗶嗶叫我醜八怪，我嚇一大跳，岳母有打耳洞，大哥跟岳母說香蕉很不錯，我嚇一跳，來他有默默觀察我，替岳母加分 ，大哥太真性情了，那時也跟他買了墨鏡，去泰國的時候都會戴，也會想到他。」