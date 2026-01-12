顧漫5小說翻拍全爆紅！總字數不到百萬累積破億身家…低調被傳封筆

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《驕陽似我》透過國際串流Netflix在全球多個國家區域播出，除了在大陸收視屬於現代偶像劇第一，並且在台灣、香港、新加坡、泰國等地都是熱門前十名的收視成績。該劇改編自人氣作家顧漫的同名小說，自2014年《杉杉來了》至今11年，5部完結小說翻拍劇都爆紅，但日前意外傳出「封筆」引發熱議。

5小說總字數不到百萬仍創爆劇神話

顧漫出身自江蘇宜興，從晉江文學城連載言情小說累積龐大粉絲，根據網友統計，她至今共發表5部完結小說，包括《何以笙簫默》、《微微一笑很傾城》、《杉杉來吃》、《你是我的榮耀》、《驕陽似我》。接著作品釋出影視翻拍權，接著2014年《杉杉來了》、2015年《何以笙簫默》、2016年《微微一笑很傾城》、2021年《你是我的榮耀》以及2025年《驕陽似我》，除了《杉杉來了》之外，她後來每部劇集都參與編劇工作，每一部劇集都是當時代的爆紅之作。外傳她光是《你是我的榮耀》翻拍，版權收入就上看1億人民幣，陸網分析，她的5部完結小說總字數不到100萬字，但是版權收入多達數億，早已財富自由。

低調不露臉網傳照是別人

顧漫又被書迷暱稱「烏龜漫」，自從2003年開始在網路發表小說，至今只有完成5部小說。而且她性格低調從未露臉，陸網瘋傳一張短髮戴眼鏡穿綠色上衣的獨照，被聲稱是顧漫，但有網友指證，該照片是另一位女作家辛夷塢的照片。她甚至連婚姻狀態也沒有公開，書迷從她2018年發表的文章，當時房子裝修相當辛苦，文中曾提及「恨不得變出一個老公來負責這些事情。但是這時候找大概也來不及了……悲傷」，這段文字被粉絲推測她在當時仍是單身。

顧漫被爆封筆

顧漫《驕陽似我》上半部早在2013年發表，連載停更10年，宣布翻拍電視劇後於2023年推出下半部完結。而作品產量少的她，一度被謠傳封筆，起因是《驕陽似我》製作人楊曉培曾言「（驕陽）是顧漫老師最後一部現偶劇」，此話一出立即外界熱議。不過顧漫在宣傳《驕陽》時，發文寫道：「播完之後想休息或者旅遊一陣子，這兩年不管是身體還是大腦都有一點累，然後繼續之前提過的新作品。」粉絲深信她日後仍會推出新作品。

