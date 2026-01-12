陳凱倫一早赴曹西平靈堂！　手寫信送別老友「最後對話」真摯內容曝光

記者孟育民／台北報導

曹西平2025年底在家中驟逝，享壽66歲，治喪委員會也宣布10日開始開放靈堂供好友與粉絲祭拜。今（11日）靈堂第三天，資深藝人陳凱倫一早帶著鮮花和手寫的一封言前去弔唁，他表示，這趟前來並非參加告別式，而是一段安靜的停留，「離開之後，這封信，就成了我與他之間最後一次對話。」

▲▼陳凱倫弔念曹西平。（圖／本人提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳凱倫在信中以「小四」暱曹西平，字字真摯、情感深沉。他寫道：「做人不容易，能活得開心，更不容易。走到花甲之年，還能自在行走，本身就是一種福氣。」並感嘆一甲子的演藝人生，往往虛名多過實際，拚盡全力卻未必能換得真正踏實的累積。

信中也回憶起兩人年輕時的過往，陳凱倫提到，至今仍記得45年前那個尚未成名、在台中西餐廳自彈自唱的時髦少年，「滿臉自信，相信未來一定會發光。」他也肯定曹西平一生對演藝工作的投入與堅持，「你的一生，逐步實現了演藝夢想，有高、有低，卻從未辜負那份期待。」

▲陳凱倫給曹西平的信和花束。（圖／本人提供）

談及曹西平的家庭與內心世界，陳凱倫語帶不捨地寫下：「外表的強勢，並不是你真正的內心。」並特別提到曹西平對雙親的孝心，始終讓他放在心中、深深敬佩。最後，陳凱倫為老友獻上祝福：「願你此刻，在另一個世界裡，終於能與曹伯伯、曹媽媽團圓，圓滿那份夢與愛。」

