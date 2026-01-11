ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
趙學煌遺孀「電話得知1事」哽咽
僅台灣有賣！「行李箱塞爆1物」
金唱片保全「奮力搶相機」韓網轟
300萬帥T網紅爆罹愛滋！直播桌上「驚見抗病毒藥」　檢驗報告遭疑P圖

記者田暐瑋／綜合報導

大陸跨性別網紅小澈（李俊宏）以獨特的男扮女裝形象和幽默的直播風格爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日卻被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，他雖然否認相關指控，並公開檢驗報告，但又被質疑是P圖，引發軒然大波。

▲大陸網紅小澈爆罹患愛滋。（圖／翻攝自微博）

▲大陸網紅小澈爆罹患愛滋。（圖／翻攝自微博）

直播桌上擺愛滋藥物　爆出1年多前就染病

小澈在10日的直播中，意外被發現桌上擺著治療愛滋的藥物盒，立刻引發議論，11日他發文否認，並公開醫院檢驗報告，HIV及梅毒均為陰性，稱「造謠無下限，根本不知道那是什麼東西。」然而，報告的真實性引發質疑，部分網友懷疑報告經過P圖處理，並對檢測的來源提出疑問。

▲大陸網紅小澈爆罹患愛滋。（圖／翻攝自微博）

▲大陸網紅小澈爆罹患愛滋。（圖／翻攝自微博）

此外，網上流出一份就診記錄，患者名字與小澈相同，於2024年9月6日被診斷為梅毒，並住院治療，但小澈對此並未正面回應，引發了更多的懷疑與爭議。對於此事件，當地衛生局已介入調查，表示將深入了解事件的真相，小澈聲稱前往檢驗的醫院也發聲明，表示會進行查證，事情越趨白熱化。

▲大陸網紅小澈爆罹患愛滋。（圖／翻攝自微博）

▲大陸網紅小澈爆罹患愛滋。（圖／翻攝自微博）

靠帥T人設狂吸300萬粉絲　洗腦女粉陪睡富豪抖內炎上

網上聲浪出現兩派聲浪，支持者認為小澈的檢測結果合理，並呼籲尊重個人隱私，而質疑者則要求他公開完整的病歷和檢測過程，以消除外界的疑慮，並應該暫停其線下活動，以保護粉絲的健康。

小澈是男兒身，2023年起轉型為全職主播，常以濃妝、女裝形象示人，自稱帥T，早期以「敏感」內容博取流量，後改走「寵粉」人設，如自費舉辦粉絲見面會、勸學生專注學業等累積好形象，但也存在爭議性言論，例如讓「女粉絲找70歲富豪談戀愛來資助他打比賽」，以及各種低俗厭女字眼。

▲大陸網紅小澈爆罹患愛滋。（圖／翻攝自微博）

▲大陸網紅小澈爆罹患愛滋。（圖／翻攝自微博）
 

Jennie連續獲獎超萌　喊話BLACKPINK「在看嗎」

