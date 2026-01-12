大踩雷！混血男星氣炸點名東京名店「最難吃的一餐」　皺眉吃和牛畫面曝光

記者孟育民／台北報導

混血藝人肯納（Kenna）從節目《二分之一強》發跡，近日他到日本旅遊，朝聖一家位於銀座五星好評的店家，點了一份和牛漢堡、一份和牛蓋飯，要價18000多日圓（約新台幣3600多元），實際品嚐後大失所望，公開點名店家「不好吃」，氣憤說：「真的超氣，重點我還排隊一個小時就為了踩雷。」

▲▼肯納被評價騙。（圖／翻攝自IG／kenna_lee_yichien）



肯納向來對美食頗有研究，私下也喜歡下廚，這次特別朝聖日本五星好評和牛店，該店在google有4.7顆星、3948則評價，看似相當高人氣，他還為此排隊一小時，沒想到味道卻不盡理想。肯納吃了一口忍不住皺眉，最後說：「是好吃但沒有3000塊的價值，和牛完全沒有入口即化感，咬都咬不斷，完全被評價騙了，這樣要16000多日幣，真是狗X，這是我在日本吃過最難吃的一餐。」

▲肯納邊吃面露難色。（圖／翻攝自IG／kenna_lee_yichien）

肯納認為自己被網路評價所騙，感嘆說：「今天不是在吃和牛，是在為我的天真買單。給所有要來日本的人一句真心話：評價不等於好吃、排隊不代表值得，這一餐，當作是旅遊學費，下次我會更聰明吧。」