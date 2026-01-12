KID低調躲目光送別曹西平！　靈堂「滿滿催淚紙條」不捨內容曝光

記者孟育民／台北報導

資深藝人曹西平上月29日深夜驚傳在新北三重家中猝逝，享壽66歲，目前後事已全權交由乾兒子Jeremy（小俊）處理，今（12日）為靈堂開房悼念的第三日，藝人包括胡瓜、佩甄、許效舜、林美秀、許富凱等人都陸續前來，殯葬業者也透露這段時間已有多位演藝圈友人私下、低調前來靈堂弔唁。

藝人包括林柏昇（KID）、陳凱倫，以及郎祖筠等許多藝人，都曾私下前來向四哥道別。他們在現場留下簽名與心意，向這位陪伴無數人成長的前輩，靜靜說一聲再見。其中，郎祖筠特別在留言紙條上寫下：「朝向光的那一邊，您自由了。想您，您不孤獨。」

▲▼曹西平靈堂有許多演藝圈好友、粉絲留下的紙條。（圖／冬瓜行旅提供）

四哥的乾兒子 Jeremy（小俊）也收到來自多位演藝圈好友的關心與問候，表示年底工作行程緊湊，會再另行安排時間前來致意，或用自己的方式向四哥道別，他對此表達感謝，「對所有人而言，有沒有現身並不是重點，最重要的是那份真誠的心意；每一份關心與祝福，我們都由衷感激。」

▲曹西平靈堂佈置。（圖／翻攝自Facebook／冬瓜行旅）

這幾天陸續有許多深愛四哥的粉絲前來致意，其中不乏專程從海外返台的人士，甚至有人從新加坡、日本飛來台灣，只為親口向四哥說一聲「謝謝」與「再見」。靈堂內設置的一面「粉絲留言牆」，更真實呈現了四哥在人們心中的份量。短短幾天內，牆面已貼滿來自各地的手寫卡片，有不捨、有思念，也有滿滿的感謝與祝福。





▲▼文字對曹西平的不捨。（圖／冬瓜行旅提供）

