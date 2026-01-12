大Q秉洛合體金曲歌后！　唱一半突宣告：有很嚴重的事要發生

▲ 大Q秉洛睽違2年舉辦音樂會。（圖／众悅娛樂提供）

大Q秉洛9日於台北舉辦《唱癮》音樂會，睽違2年，他坦言開唱前一度擔心被歌迷遺忘，然而隨著現場湧入滿滿歌迷，也讓他放下不安，投入演出，以〈Corona〉揭開序幕，緊接著由〈阿拉斯加海灣〉、〈摯友〉、〈親愛的對象〉、〈我會等〉等組曲。

唱到一半，大Q秉洛突然無預警向觀眾預告，接下來將有一件「很嚴重的事」要發生，因為有一首從未公開過的全新作品，將在這一晚進行「全宇宙首唱」。他隨後介紹新歌〈寂寞日常〉，笑稱自己是「無病呻吟式歌手」，但這首歌其實寫給所有相信「約定」的人，獻給那些曾被爽約、卻仍願意期待的心。

在演唱張震嶽〈抱著你〉前，大Q秉洛特別分享去年10月底在上海參與張震嶽的演出時，某天早上剛好去一間教堂參觀，但心裡卻異常平靜，卻又有著說不出的感傷，沒想到下午便接獲陪伴他多年的「狗兒子」在當天上午離世的消息。他說：「晚上站上舞台演出時，我感覺每一首歌都唱得很精準，但人卻不在裡面；直到唱到〈抱著你〉時，才好像突然回神，當下我把那份思念寄託在旋律裡，希望這首歌能被在遠方的『兒子』聽見。」

他也邀請嘉賓「金曲歌后」姑慕．巴紹合唱〈在迦納共和國離婚〉，身為金曲獎與金音獎雙金得主的她，以極具穿透力的嗓音震撼全場，大Q秉洛分享自己曾參與姑慕．巴紹這次得獎作品的和聲錄製，與多位和聲老師一同為專輯注入靈魂樂色彩，也因此建立起更深的音樂默契，姑慕．巴紹更當場邀請大Q秉洛擔任她未來演出的嘉賓，讓他笑回：「那我有榮幸去『搞砸』妳的專場嗎？」兩人自然又幽默的互動也讓全場笑聲不斷。

