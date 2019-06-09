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馬如龍離婚2次帶5小孩…沛小嵐26歲堅持嫁！　牽手38年：約定下輩子再當夫妻

記者李湘文／綜合報導

資深演員馬如龍日前被爆命危，經過幾日搶救仍無法挽回，今（9日）撒手人寰，享壽80歲。他的妻子沛小嵐一直守在旁邊，回顧2人38年的感情，始終鶼鰈情深，當年沛小嵐26歲決定結婚時，馬如龍已經有5個跟前妻生的小孩，但她不顧眾人反對堅持嫁，成就這段令人羨慕的婚姻。

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▲馬如龍、沛小嵐錄《愛的萬物論》。（圖／公視提供）

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▲馬如龍、沛小嵐結婚38年，感情一直非常好。（圖／資料照／公視）

馬如龍在跟沛小嵐結為夫妻前，已經離過2次婚，跟前妻共育有5個小孩。沛小嵐跟馬如龍相差15歲，決定結婚的時候才26歲，就已經要成為5個小孩的繼母，因此被許多不看好的人阻攔，甚至受媽媽威脅斷絕母女關係，但她堅持要嫁，還跟老公說：「我沒娘家可以靠，所以你不能欺負我。」義無反顧擔起照顧小孩的責任。

▲▼阿布&Michelle婚禮。馬如龍,沛小嵐（圖／記者李毓康攝）

▲沛小嵐是馬如龍的第3任妻子，結婚後照顧9個小孩。（圖／記者李毓康攝）

沛小嵐後來自己生了2個孩子，加上照顧馬如龍弟弟留下的遺孤，成為9個小孩的媽媽，卻對每一個都一視同仁。她曾坦言，一開始想到要當後母，還是會覺得擔心，實際上陣也手忙腳亂，但辛苦中依然幸福，「因為我就是喜歡他、想嫁給他，所以這些事情都要包容，不要一直想不好做，要想怎麼樣把它做好。」

▲▼焦恩俊、林千鈺婚宴-馬如龍,沛小嵐（圖／資料照）

▲沛小嵐照顧9個小孩無怨無悔。（圖／資料照）

即使後來兒女陸續成年離家，馬如龍和沛小嵐也不覺得寂寞，因為夫妻倆到老依然很有話聊。2015年，馬如龍還特地安排驚喜，帶喜歡看韓劇的沛小嵐到韓國二度蜜月，並補拍婚紗照，彌補當年遺憾：「很對不起，35年前沒讓妳穿這麼漂亮。」2人也到情人塔鎖上鎖頭，相約來世再當夫妻，沛小嵐希望下輩子不要再當第3任，「要第1個嫁他。」

▲馬如龍帶沛小嵐到韓國拍婚紗，補求婚。（圖／中天）

▲馬如龍在結婚35週年時帶沛小嵐到韓國拍婚紗。（圖／資料照／中天）

曾經被問過是否會後悔，但沛小嵐回答：「我沒有後悔，如果有我們就不會走到現在。」還說「我們約定要當七世夫妻」。馬如龍也說：「我媽常講的，她是一個小菩薩過來救我的，如果沒有她，我可能會很悲哀地活著。」夫妻倆38年感情始終堅定不移，成為人人羨慕的佳話。

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