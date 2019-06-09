馬如龍「開金口」用人脈救了魏德聖！《海角七號》5.3億幕後功臣是他

記者林映妤／台北報導

馬如龍9日因肺腺癌病逝，享壽80歲，豪邁直爽的身影只能成為追憶。馬如龍2008年拍攝《海角七號》事業再掀一波高峰，事實上魏德聖拍《海角》時窮到根本沒錢宣傳，馬如龍運用人脈，幫助當時還是新導演的魏德聖，完全是狂賣5.3億《海角》的幕後大功臣！

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▲馬如龍霸氣助《海角七號》順利宣傳。（圖／資料照）

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拍攝《海角》前，馬如龍早已出道30多年，後期淡出螢光幕近10年，是魏德聖一眼相中他，電話聯絡邀他演出。馬如龍一接電話就說：「我已經休息10年，連電視劇都不拍了！」但魏導不死心，接二連三狂call，還請沛小嵐帶馬如龍去他辦公室談。

本想一口拒絕，但禁不起魏導懇求，馬如龍接過劇本拿回家看，越看越喜歡，看了一遍、兩遍，被劇情打動，看到天亮送女兒去上學後，他已經在腦中想著要如何演出這個霸氣的鎮民代表主席「洪國榮」。

拍完《海角七號》，魏德聖其實是被錢追著跑的，當時要宣傳得印海報，馬如龍得知他口袋空空，霸氣直說：「那我們來賣預售票好不好？我去打電話！」就運用人脈，叫人買50張、100張、200張，當天晚上就全部賣光了！

魏德聖打給馬如龍：「賣掉有拿到錢嗎？是現金嗎？可不可以給我，我要給海報的錢。」馬如龍當然一口說好，解決了海報問題。

▲▼馬如龍在《海角七號》飾演主席，奪金馬男配角獎。（圖／《海角七號》劇照）

後來《海角七號》上映，馬如龍怕票房不好，傷了10年沒拍戲的面子，也自掏腰包廣邀親朋好友去看，最後電影全台大賣了5.3億，更為他擒下人生第一座金馬獎最佳男配角獎！馬如龍稱起面子，也顧到裡子，不但享受電影帶來的風光，其實他也正是這部電影成功，不可或缺的關鍵人物。

馬如龍1日因腹痛就醫，引發腹膜炎、敗血症住進加護病房，裝上葉克膜搶救，病逝前，和他合作過《海角》的范逸臣透過經紀人向《ETtoday》表示：「馬大哥在片場對大家都很好，把大家當作自己的小孩子一樣；小嵐姊也常常準備東西給大家吃，對大家都很好。真的希望他沒事，是虛驚一場。」如今那位談笑風生、慷慨付出的馬如龍仍不幸離開大家，徒增唏噓。