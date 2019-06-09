Geta老大永別了！　馬如龍拍46年的戲「只為養9小孩」：退休就是死亡那天

記者傅家妤／綜合報導

他是電影《海角七號》的「洪國榮」，也是《艋舺》裡的Geta老大，馬如龍出道46年，演過50多部台語劇，從一線小生演到爸爸，演藝生涯非常精彩，他曾憑藉著《海角七號》奪下金馬獎最佳男配角，片中那一句「我是代表會主席，最大的興趣就是吵架、打架、殺人、放火」，至今仍讓人印象深刻。

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▲馬如龍出道超過45年，從不輕易言休。（圖／翻攝自臉書／馬如龍）

馬如龍原名其實是「黃政雄」，第一部台語武俠劇是與鳳飛飛合演的《燕雙飛》，當時也為該部劇的製作人兼演員張宗榮以龍鳳為名，幫他取了藝名「馬如龍」，從此就開起了他的演藝之路，參演過的影視作品包括《包青天》、《親戚不計較》、《紫色大道埕》等，而《海角七號》是他在時隔23年後再度登上大銀幕演出要角，當時他已經將近10年沒有演戲，不過因為被劇本打動，後來終於答應演出，在電影上映後，還曾一度擔心票房不好，自掏腰包邀請親朋友好友一起去支持。

▲馬如龍在《艋舺》飾演Geta老大。（圖／翻攝自YouTube／《艋舺》）

而事實證明馬如龍大哥依舊寶刀未老，不僅角色讓人留下深刻印象，甚至還憑藉該片獲得第45屆金馬獎最佳男配角，當時他在後台還特別在媒體面前親了老婆沛小嵐，有愛畫面感動不少人。

雖然有著一張嚴肅的臉，總是給人家很兇狠的印象，不過就像《艋舺》裡的Geta老大、《賽德克．巴萊》裡漢人交易所頭人一樣，馬如龍是個面惡心善的大哥，看起來雖然有點霸氣，但是內心非常柔軟，對身邊朋友都非常有情有義，也非常愛護家人，過去曾在幫豬哥亮及謝金燕的母親處理債務糾紛，親弟弟意外離世，他將對方的小孩視如己出，接手照顧2個姪兒至今。

▲馬如龍與老婆沛小嵐結婚多年，感情一直都非常好。（圖／中天、記者李毓康攝）

事實上，馬如龍曾離婚過兩次，與現任妻子沛小嵐在1981年結婚，家裡有9個小孩，其中2位是他弟弟的遺孤，5位是與前兩任妻子所生，與沛小嵐育有2個小孩，夫妻倆結婚38年，一人主外一人主內，一軟一硬照顧9個小孩長大，雖然他在螢幕上總是給人嚴肅、兇狠的形象，但私底下是個愛下棋、喝茶的大叔，會因為研究棋譜，過於沉迷而忘了所有事情，但是老婆一撒嬌，會立即開啟寵妻模式，即便是當著小孩的面也會毫不避諱放閃。

馬如龍一生為戲劇奉獻，即便生病了還是閒不住，即便到了80歲，也從不輕易說出「退休」2字，也曾說過「退休的那一天就是死掉的那一天！」