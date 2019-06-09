再見了！《海角七號》兩大國寶　馬如龍、茂伯30年好友天上重逢

記者林映妤／台北報導

馬如龍9日因肺腺癌病逝，享壽80歲，2008年大賣5.3億的《海角七號》使他演藝生涯再掀高峰，片中兩大國寶「茂伯」林宗仁與「主席」馬如龍如今都走了，也令不少影迷感到無限惆悵。

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▲《海角七號》馬如龍、「茂伯」林宗仁都因病過世。（圖／資料照）

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「我叫洪國榮，170公分、75公斤、今年60歲，我最大的興趣，就是吵架、打架、殺人、放火。而我最大的心願？就是把整個恆春放火燒掉，然後把所有年輕人叫回自己家鄉，重新再造，自己做老闆，別出外當人家夥計。這樣我們熟悉了嗎？」

這是馬如龍在《海角七號》嗆「水蛙」的經典自我介紹台詞，洪國榮主席一角，充滿土氣台味，卻也豪邁直爽，和馬如龍本人性格極為相似。「你們飯店BOT，山也BOT，現在連海都要給我BOT……」、「Tomoko，你看，這片海這樣的漂亮，為什麼年輕人都留不住呢？」不只火爆，主席對恆春的喜愛，也正是他角色討喜的原因。

▲《海角七號》馬如龍罵爆「水蛙」至今令人印象深刻。（圖／《海角七號》劇照）

另一位也相當受到觀眾喜愛的，是2011年心肌梗塞猝逝，享年64歲的「茂伯」林宗仁，一句「幹！我國寶捏！」不知道逗樂了多少大小影迷。茂伯在《海角》中原本是個可有可無的樂團貝斯手，還曾對「阿嘉」范逸臣說：「下面這兩條線沒用到，可以剪掉嗎？」無厘頭的草根角色一瞬間讓全台灣觀眾為之瘋狂。

▲《海角七號》茂伯一角深植觀眾內心。（圖／《海角七號》劇照）

其實戲外馬如龍和林宗仁有著2、30年的交情，2011年茂伯心肌梗塞驟逝，馬如龍前往對方靈堂，受訪時還忍不住掩面痛哭：「我還記得6月16日我們才見面啊，我嫁女兒他也有來啊，真的太意外了，這也是台灣電影界的損失，我說真的。」想不到過了8年，馬如龍也隨好友去了。

因為《海角七號》更多觀眾對這兩大國寶更加喜愛，雖然台灣電影圈痛失了國民阿公茂伯與土豪主席馬如龍，但2位好友相隔8年終於擺脫病痛，能在天上重逢，或許也令喜歡他們的影迷感到欣慰。