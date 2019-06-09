沛小嵐17歲就愛上馬如龍！　女金主「出錢共享」…她霸氣護愛：他是我的人

記者林彥君／綜合報導



馬如龍和沛小嵐夫妻情38年，互動甜蜜，兩人相處就像熱戀情侶。沛小嵐17歲時認識馬如龍，兩人剛開始交往時，連手都沒有牽，馬如龍當時考量和沛小嵐年齡相差15歲，因此不告而別，後來沛小嵐為追回馬如龍進入演藝圈，兩人再次搭上線，而沛小嵐是馬如龍第三任妻，她在事業巔峰時步入婚姻，淡出演藝圈。

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▲馬如龍曾帶沛小嵐到韓國拍婚紗。（圖／中天提供）

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馬如龍人緣好，婚後仍有不少異性追求，但他心如止水。沛小嵐曾透露，婚後曾接到粉絲來電告白，甚至有金主表明願意出資拍戲，找馬如龍擔綱男主角，而金主自己則是女主角，甚至找好編劇寫床戲，即使開出開高價，馬如龍仍未動心，當下拒絕。

▲馬如龍和沛小嵐拍婚紗。（圖／中天提供）

該位金主不死心，更直接找上沛小嵐，面對面表明自己的心意，「她叫我姊姊，她說『馬大哥脾氣不好，真的不好管，我跟妳一起管，如果妳願意的話，我們可以開一家公司。』她的目的是要馬如龍一個星期有一天陪她。」沛小嵐直接拒絕對方，「我多辛苦才找到他！怎麼可以分人家？」

▲馬如龍。（圖／翻攝自馬如龍臉書）

當年為追回馬如龍，沛小嵐以歌手身份進演藝圈，對馬如龍用情至深，沛小嵐感性地說：「我喜歡這個人、我愛這個人，我不惜任何代價，現在名正言順是我的人，我為什麼要分人家呢？」

馬如龍所到之處，都有沛小嵐的陪伴，馬如龍相當浪漫，即使現在大家幾乎用通訊軟體聯絡，馬如龍仍寫信向老婆告白：「我愛妳。」沛小嵐爆料，馬如龍對3C產品一竅不通，曾在半夜收到「搶救莎莉」的遊戲通知，把沛小嵐搖醒，緊張地說：「我們趕快去救莎莉！」單純的反應讓沛小嵐哭笑不得。