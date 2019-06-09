ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

馬如龍愛她38年沒有變！　心疼沛小嵐「幫養前妻5子」：真的很對不起

記者林彥君／綜合報導

馬如龍和老婆沛小嵐結婚38年，夫妻如膠似漆。沛小嵐曾說，馬如龍起床第一件事就是找她，沛小嵐睡覺習慣縮進棉被、把頭遮住，有次馬如龍醒來沒看到老婆，要兒女到廚房、佛堂找媽媽，撥電話才知道沛小嵐一直睡在床上，讓馬如龍好糗，沛小嵐笑說：「睡眠品質不好。」馬如龍趕緊拍著她的肩道歉：「對不起。」

►點我看更多【馬如龍肺腺癌病逝】相關新聞

▲▼焦恩俊、林千鈺婚宴-馬如龍,沛小嵐（圖／資料照）

請繼續往下閱讀...

▲馬如龍和沛小嵐感情恩愛。（圖／資料照）

沛小嵐透露，最怕馬如龍凌晨看棒球賽，馬如龍是陳偉殷的粉絲，只要陳偉殷打出安打、全壘打，就會打開房門和她分享，大喊：「老婆你看！他打全壘打耶！」沛小嵐睜眼半夢半醒中，馬如龍又回到客廳繼續觀看，沛小嵐因此睡不好。

馬如龍自認和老婆都在戀愛階段，平時習慣身邊有沛小嵐，只要外出工作，都希望老婆陪伴，不過因為沛小嵐只能在一旁乾等，有時候索性就不陪伴了，因此讓馬如龍不開心，沛小嵐說：「只要我有一天不陪他，他整個臉臭到不行。」

▲馬如龍、沛小嵐錄《愛的萬物論》。（圖／公視提供）

▲馬如龍和沛小嵐常一起上節目。（圖／公視提供）

沛小嵐當年嫁給馬如龍時，馬如龍就已經有5個和前妻生的孩子，再加上已故弟弟的2個孩子及沛小嵐所生的1子1女，沛小嵐一手拉拔9子女，從不喊苦，甘之如飴，馬如龍曾不捨地說：「真的很對不起她，看著她照顧這麼多小孩。」

馬如龍從不做家事，沛小嵐負責打理家務、照顧孩子，不讓馬如龍擔心，沛小嵐不但用心疼愛每個孩子，和婆婆的感情更是沒話說，婆媳甚至會聊天聊到天亮，沛小嵐笑說：「她不睡，我也不敢先睡。」讓馬如龍忍不住向媽媽抱怨，不過沛小嵐反而趕他回房睡覺，非常體貼。

▲▼阿布&Michelle婚禮。馬如龍,沛小嵐（圖／記者李毓康攝）

▲馬如龍的身邊總是有沛小嵐陪伴（圖／資料照記者李毓康攝）

推薦閱讀

結婚38年像熱戀情侶！導演曝「馬如龍沛小嵐私下相處」閃到不行

結婚38年像熱戀情侶！導演曝「馬如龍沛小嵐私下相處」閃到不行

Geta老大永別了！　馬如龍拍46年的戲「只為養9小孩」：退休就是死亡那天

Geta老大永別了！　馬如龍拍46年的戲「只為養9小孩」：退休就是死亡那天

馬如龍「開金口」用人脈救了魏德聖！《海角七號》5.3億幕後功臣是他

馬如龍「開金口」用人脈救了魏德聖！《海角七號》5.3億幕後功臣是他

馬如龍離婚2次帶5小孩…沛小嵐26歲堅持嫁！　牽手38年：約定下輩子再當夫妻

馬如龍離婚2次帶5小孩…沛小嵐26歲堅持嫁！　牽手38年：約定下輩子再當夫妻

再見了！《海角七號》兩大國寶　馬如龍、茂伯30年好友天上重逢

再見了！《海角七號》兩大國寶　馬如龍、茂伯30年好友天上重逢

獨家快訊／馬如龍肺腺癌病逝新光醫院！　享壽80歲　

獨家快訊／馬如龍肺腺癌病逝新光醫院！　享壽80歲　

沛小嵐17歲就愛上馬如龍！　女金主「出錢共享」…她霸氣護愛：他是我的人

沛小嵐17歲就愛上馬如龍！　女金主「出錢共享」…她霸氣護愛：他是我的人

沛小嵐17歲一見鍾情馬如龍！追星進演藝圈當歌手：癡等他離婚

沛小嵐17歲一見鍾情馬如龍！追星進演藝圈當歌手：癡等他離婚

馬如龍愛她38年沒有變！　心疼沛小嵐「幫養前妻5子」：真的很對不起

馬如龍愛她38年沒有變！　心疼沛小嵐「幫養前妻5子」：真的很對不起

馬如龍八點檔遺作「重追沛小嵐」　全憑老婆一句話點頭接演

馬如龍八點檔遺作「重追沛小嵐」　全憑老婆一句話點頭接演

獨家快訊／馬如龍肺腺癌病逝新光醫院！　享壽80歲　

獨家快訊／馬如龍肺腺癌病逝新光醫院！　享壽80歲　

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

獨家快訊／馬如龍肺腺癌病逝新光醫院！　享壽80歲　

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

到場才知！曾莞婷「硬著頭皮玩」收工大哭　Selina也遇過：都是玉琳哥啦

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

Geta老大永別了！　馬如龍拍46年的戲「只為養9小孩」：退休就是死亡那天

HowHow罕見動怒「別把人民當白痴」：只看呱吉質詢還以為議員都講道理！

昆凌「混血天菜弟」長大了！濃眉大眼神基因…網瘋了：超帥

「五月天團寵」過世！5天內病情急遽惡化　瑪莎妹妹淚別：蔡桃貴永遠離開了

《復仇者4》浩克彈指後　看到「2個人生中最重要的女人」

直擊／How福婚宴嘉賓超大咖！　阿滴率「一整排YouTuber」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

馬如龍, 沛小嵐

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 阿福親邀她幫HowHow證婚！　張小燕感動「把她嫁給好人」
  2. 《Voice3》分屍殺人魔揭曉！曾差點被「金秘書」朴敏英勒死
  3. 詛咒林志玲婚姻失敗…嫌老公猥瑣！　陸媒惡評惹眾怒「發文小編開除」
  4. 李懿自曝從小想養「怪寵物」！　網聽了嚇歪：他會把你吞下肚
  5. 快訊／無尊表妹找到了！　東京迪士尼失蹤2天…他PO文2小時尋回
  6. 粉絲google翻譯問：回韓國「性」奮嗎？　V、J-hope慌張了
  7. 外孫車禍身亡剛過22天…馬如龍癌逝！　葉克膜奮戰9天不治家人雙重打擊
  8. 趙又廷女兒像爸爸還媽媽？　趙樹海「幽默解答」疑惑！
  9. 馬如龍離婚2次帶5小孩…沛小嵐26歲堅持嫁！　牽手38年：約定下輩子再當夫妻
  10. 沛小嵐17歲一見鍾情馬如龍！追星進演藝圈當歌手：癡等他離婚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366