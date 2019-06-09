馬如龍愛她38年沒有變！　心疼沛小嵐「幫養前妻5子」：真的很對不起

記者林彥君／綜合報導

馬如龍和老婆沛小嵐結婚38年，夫妻如膠似漆。沛小嵐曾說，馬如龍起床第一件事就是找她，沛小嵐睡覺習慣縮進棉被、把頭遮住，有次馬如龍醒來沒看到老婆，要兒女到廚房、佛堂找媽媽，撥電話才知道沛小嵐一直睡在床上，讓馬如龍好糗，沛小嵐笑說：「睡眠品質不好。」馬如龍趕緊拍著她的肩道歉：「對不起。」

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▲馬如龍和沛小嵐感情恩愛。（圖／資料照）

沛小嵐透露，最怕馬如龍凌晨看棒球賽，馬如龍是陳偉殷的粉絲，只要陳偉殷打出安打、全壘打，就會打開房門和她分享，大喊：「老婆你看！他打全壘打耶！」沛小嵐睜眼半夢半醒中，馬如龍又回到客廳繼續觀看，沛小嵐因此睡不好。

馬如龍自認和老婆都在戀愛階段，平時習慣身邊有沛小嵐，只要外出工作，都希望老婆陪伴，不過因為沛小嵐只能在一旁乾等，有時候索性就不陪伴了，因此讓馬如龍不開心，沛小嵐說：「只要我有一天不陪他，他整個臉臭到不行。」

▲馬如龍和沛小嵐常一起上節目。（圖／公視提供）

沛小嵐當年嫁給馬如龍時，馬如龍就已經有5個和前妻生的孩子，再加上已故弟弟的2個孩子及沛小嵐所生的1子1女，沛小嵐一手拉拔9子女，從不喊苦，甘之如飴，馬如龍曾不捨地說：「真的很對不起她，看著她照顧這麼多小孩。」

馬如龍從不做家事，沛小嵐負責打理家務、照顧孩子，不讓馬如龍擔心，沛小嵐不但用心疼愛每個孩子，和婆婆的感情更是沒話說，婆媳甚至會聊天聊到天亮，沛小嵐笑說：「她不睡，我也不敢先睡。」讓馬如龍忍不住向媽媽抱怨，不過沛小嵐反而趕他回房睡覺，非常體貼。

▲馬如龍的身邊總是有沛小嵐陪伴（圖／資料照記者李毓康攝）