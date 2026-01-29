霍諾德13年前來台要登101卻失敗！前口譯員曝錯失原因　賈永婕親回應

記者田暐瑋／綜合報導

美國極限攀岩選手霍諾德（Alex Honnold）25日成功徒手攀爬台北101，他的前口譯員近日透露，早在2013年他就有意來台挑戰，但最後各種因素無法如願，一番話釣出賈永婕現身回應。

霍諾德的前口譯員「莎拉有譯見」發文透露，2013年霍諾德和團隊曾考慮在台北101或杜拜哈里發塔進行直播攀爬，因此來台勘察，自己擔任他的口譯員兼台北聯絡人，但因為多種現實因素，最終無法實現這一計畫，「記得那時聽到這個決定時我忍不住哭了，畢竟不只 Alex 沒能爬上台北101，台灣也錯失了一次在世人面前亮相的機會。」

▲霍諾德爬台北101。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）



霍諾德的前口譯員的分享引起了台北101董事長賈永婕的注意，她對此表達感謝，並讚賞霍諾德團隊的努力：「謝謝你們的辛苦付出，讓霍諾德對台北留下深刻的印象。」她表示雖然當時錯過機會，但幸好最後仍促成了霍諾德在2026年成功攀爬的美好結果。

此外，賈永婕在後續的發文中表達了對於未能與霍諾德團隊好好道別的遺憾，直言這段特殊的緣分讓她認識了來自世界各地的菁英，大家因為共同的任務而聚在一起，但完成後各自前往下一站，甚至沒有時間道別，透露團隊目前正在籌劃下一波活動。

▲霍諾德爬台北101。（圖／Netflix提供）