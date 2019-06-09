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沛小嵐17歲一見鍾情馬如龍！追星進演藝圈當歌手：癡等他離婚

記者林奕如／綜合報導

80歲馬如龍和妻子沛小嵐結婚38年，依舊形影不離，兩人相差15歲，要結婚時她還鬧家庭革命，但她為愛放棄一切，勇敢宣告：「我找到愛的人。」事實上，她本來是馬如龍粉絲，為了找他進入演藝圈，抱著「此生只愛一人」決心，一直癡情等下去。

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▲ 馬如龍帶沛小嵐到韓國拍婚紗，求婚。（圖／中天）

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▲ 馬如龍帶沛小嵐到韓國拍婚紗，求婚。（圖／中天）

▲馬如龍2015年帶沛小嵐到韓國補拍婚紗，求婚。（圖／資料照／中天）

曾被問喜歡原因，沛小嵐透露，當時一聽廣播劇就迷上馬如龍聲音，一聽就是2年，「終於知道要演連續劇，就很期待看到他的臉，一看到就更愛了。」她17歲時，有一次機會去探班馬如龍，兩人互相認識，戀愛一年多連手都沒有牽，馬如龍後來覺得年紀差太多，因此不告而別。

▲▼焦恩俊、林千鈺婚宴-馬如龍,沛小嵐（圖／資料照）

▲馬如龍、沛小嵐去哪裡都形影不離。（圖／資料照）

為了找到夢中情人，沛小嵐進演藝圈當歌手，「我心想這樣才遇得到他，離他近一點。」過了多年，她有機會演唱馬如龍連續劇主題曲，兩人再度在張小燕節目《綜藝100》重逢，「我那時候遲遲不去找，那時候他還有婚姻，我去碰他沒有用。」那時馬如龍剛剛結束第二任婚姻，兩人決定正式交往，沛小嵐當時是當家花旦，但馬上隱退，專心家庭生活。

馬如龍、沛小嵐第一次演夫妻。(圖／中視)

▲馬如龍、沛小嵐夫妻情深。（圖／資料照／中視）

馬如龍對嫩妻沛小嵐珍惜。他曾說，年輕時鑰匙很多串，想住哪兒就去哪兒。直到碰到沛小嵐，才覺得如果不把握住，這輩子會很悽慘。他也說過，跟沛小嵐結婚後從不曾劈腿，「要很認真地告訴自己不可以。」有人幫他叫小姐，他都拒絕。

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馬如龍, 沛小嵐, 海角七號, 艋岬

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