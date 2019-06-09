結婚38年像熱戀情侶！導演曝「馬如龍沛小嵐私下相處」閃到不行

記者林奕如／台北報導

80歲馬如龍為人豪爽，和沛小嵐結婚38年依舊如膠似漆，葉天倫導演曾和夫妻倆一起合作《紫色大稻埕》，劇中也是飾演一對夫妻，拍片7個月，導演回憶一直被放閃：「小嵐姐、馬大哥永遠都在照顧彼此，他們說有時候半夜聊到興頭上，一路聊到早上天亮，就像熱戀中情侶。」

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▲ 馬如龍2015年帶沛小嵐到韓國拍婚紗照。（圖／中天）

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17歲沛小嵐對馬如龍一見鍾情，為了靠近他進演藝圈當歌手，恰好就演唱到她主演連續劇，兩人相識過程宛如偶像劇。葉天倫說，之前覺得兩人這麼恩愛，好像有點誇張了，可能就是看到這一兩次而已，但實際相處過後，他們就是這麼恩愛，「他們的婚姻長久以來，可能要照顧這麼多小孩、或是歷經很辛苦時候，但他們就是相互扶持，那一份感動，是很讓我們羨慕。」

▲馬如龍、沛小嵐《紫色大稻埕》飾演一對夫妻。（圖／翻攝自YouTube／三立電視、公視提供）

拍戲過程中，馬如龍和沛小嵐為人親切，葉天倫說：「拿大鍋子直接煮麻油雞、油飯，對劇組非常好，把我們當小孩一家人看待。」馬如龍住院期間，他祈禱集氣，相信馬大哥吉人天相度過難過，「我們還有很多作品可以繼續拍，想要再找馬大哥、小嵐姐來演。」

▲沛小嵐（中）、馬如龍（右4）形影不離，最右為葉天倫導演。（圖／資料照）

馬如龍1973年出道，演出50多部台語連續劇，第一部台語武俠劇是與鳳飛飛合演《燕雙飛》，之後演出偶像劇、電影，是不少主角的爸爸，因此也被暱稱為馬爸、龍爸。他在電影《艋舺》中演活角頭老大Geta，霸氣的大哥形象，深植人心。2018年演出電影《鬥魚》，飾演豹哥爸爸，當時跟著劇組一起跑宣傳，十足親和力。