獨家快訊／馬如龍肺腺癌病逝新光醫院！　享壽80歲　

記者田暐瑋、李欣容／台北報導

資深藝人馬如龍今（9日）下午5點左右，因肺腺癌在新光醫院過世，享壽80歲，《ETtoday星光雲》獨家接獲消息，馬如龍生前最後一段路，是太太陪在身邊的，目前也有警衛出現在加護病房外。他2018年11月被目擊到全身插管住院，小女兒更為了替爸爸沖喜，同月和男友登記結婚，6月初動完手術後，因小腸破裂引發敗血症，人陷入昏迷，緊急送入加護病房急救，還裝上葉克膜，但最後仍敵不過病魔逝世，留給親友不捨及悲慟。

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▲馬如龍（圖／記者季相儒攝）

馬如龍早先已有兩次婚姻，前兩任妻子生下5個孩子，才26歲的沛小嵐不顧眾人反對嫁給他，之後又生了2個小孩，還養了弟弟的遺孤，一肩扛起9個小孩的教育和生活。沛小嵐表示「從一開始先講1個（孩子），後來越來越多了；他說我一下子講這麼多個，怕把妳嚇跑了。」當年她母親阻止婚事，甚至氣道：「以後被欺負，妳不要回娘家哭。」還要跟她斷絕母女關係。從此她有委屈都不回娘家訴苦，還跟馬如龍說：「我沒娘家可以靠，所以你不能欺負我。」

▲馬如龍9日病逝新光醫院，有警衛出現在加護病房外。（圖／記者李欣容攝）



馬如龍2018年11月被目擊身上插滿管子、坐著輪椅現身台北新光醫院，看起來狀況不是很好，小女兒黃聖雅和交往多年的駐唱歌手男友林耿平為沖喜低調登記結婚，也給爸爸一個心安。林耿平臉書也開心說道：「選了一個最特別的時間和日子脫離單身～踏入人生下一個旅程。」

馬如龍一家人3月30日才在家中慶祝馬如龍80歲大壽，全部的人都笑得相當燦爛開心，馬如龍也興奮地拔開壽桃，還寵溺地摸了摸孫女後開始閉眼許願，怎料5月18日時得知外孫騎車被撞身亡的消息悲慟不已，爆出病情因此突轉惡化。

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