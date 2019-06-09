ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

馬如龍八點檔遺作「重追沛小嵐」　全憑老婆一句話點頭接演

記者李欣容／台北報導

馬如龍出道近50年，和結髮妻子沛小嵐情深似海，2017年兩人曾在電視劇《一家人》中同框，未料卻也成了他的八點檔遺作，劇中他飾演沛小嵐的男友，製作人劉世範透露，能邀約到馬如龍全靠沛小嵐一句話。

►點我看更多【馬如龍肺腺癌病逝】相關新聞

▲▼ 馬如龍、沛小嵐《一家人》 。（圖／翻攝自YouTube／三立台劇）

請繼續往下閱讀...

▲▼馬如龍、沛小嵐在《一家人》中談黃昏戀 。（圖／翻攝自YouTube／三立台劇）

馬如龍和沛小嵐在劇中大談黃昏戀，浪漫送花等追女橋段逗得沛小嵐心花開，談到這段合作經歷，劉世範表示，「一直想合作很久了，一直沒機會，他自認他的體力，拍八點檔會有點辛苦。」

這也是劉世範首次和馬如龍合作，「我們台裡面爸爸級的人物，要不就是太年輕，要不就是年齡過大，而且這個角色還不能找年輕的，要配小嵐，她說回去幫我問看看，但是她也不做主，只是幫忙轉達，結果一次就成功。」

馬如龍在現場聲音響亮，是個大嗓門，對於八點檔現拿劇本現錄影的生態，他感到緊張，每天追著劉世範要劇本，「他覺得他台詞沒背下來，怕丟臉，一直跟我要劇本，我都說還沒寫好，寫好馬上給了。」

▲▼ 馬如龍、沛小嵐《一家人》 。（圖／翻攝自YouTube／三立台劇）

馬如龍曾有過2段婚姻，和第三任老婆沛小嵐結婚38年，沛小嵐對他和前妻所生小孩視如己出，這些年馬如龍淡出螢光幕，作品不比過往多，但每部幾乎都有沛小嵐身影，包括《親戚不計較》、《一家人》、《紫色大稻埕》、電影《海角七號》、《52 Hz I Love You》等，沛小嵐是標準夫唱婦隨傳統女性，她對馬如龍的愛已是傳奇故事。

馬如龍上次露面是在4月80大壽，當時氣色不錯，淡出螢光幕稱是在家休養，也享受和兒孫共度的天倫時光，但歷經外孫車禍過世，他心情受到影響，沒想到身體也跟著出狀況，他在演藝圈耕耘近50年，演過多部鄉土劇、電影，也常和沛小嵐在節目上放閃，如今驟然離世，令家屬悲痛不已。

▲▼焦恩俊、林千鈺婚宴-馬如龍,沛小嵐（圖／資料照）

▲馬如龍、沛小嵐的愛情故事是傳奇。（圖／資料照）

推薦閱讀

沛小嵐17歲就愛上馬如龍！　女金主「出錢共享」…她霸氣護愛：他是我的人

沛小嵐17歲就愛上馬如龍！　女金主「出錢共享」…她霸氣護愛：他是我的人

獨家快訊／馬如龍肺腺癌病逝新光醫院！　享壽80歲　

獨家快訊／馬如龍肺腺癌病逝新光醫院！　享壽80歲　

馬如龍離婚2次帶5小孩…沛小嵐26歲堅持嫁！　牽手38年：約定下輩子再當夫妻

馬如龍離婚2次帶5小孩…沛小嵐26歲堅持嫁！　牽手38年：約定下輩子再當夫妻

結婚38年像熱戀情侶！導演曝「馬如龍沛小嵐私下相處」閃到不行

結婚38年像熱戀情侶！導演曝「馬如龍沛小嵐私下相處」閃到不行

Geta老大永別了！　馬如龍拍46年的戲「只為養9小孩」：退休就是死亡那天

Geta老大永別了！　馬如龍拍46年的戲「只為養9小孩」：退休就是死亡那天

沛小嵐17歲一見鍾情馬如龍！追星進演藝圈當歌手：癡等他離婚

沛小嵐17歲一見鍾情馬如龍！追星進演藝圈當歌手：癡等他離婚

馬如龍「開金口」用人脈救了魏德聖！《海角七號》5.3億幕後功臣是他

馬如龍「開金口」用人脈救了魏德聖！《海角七號》5.3億幕後功臣是他

馬如龍八點檔遺作「重追沛小嵐」　全憑老婆一句話點頭接演

馬如龍八點檔遺作「重追沛小嵐」　全憑老婆一句話點頭接演

再見了！《海角七號》兩大國寶　馬如龍、茂伯30年好友天上重逢

再見了！《海角七號》兩大國寶　馬如龍、茂伯30年好友天上重逢

馬如龍愛她38年沒有變！　心疼沛小嵐「幫養前妻5子」：真的很對不起

馬如龍愛她38年沒有變！　心疼沛小嵐「幫養前妻5子」：真的很對不起

獨家快訊／馬如龍肺腺癌病逝新光醫院！　享壽80歲　

獨家快訊／馬如龍肺腺癌病逝新光醫院！　享壽80歲　

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

獨家快訊／馬如龍肺腺癌病逝新光醫院！　享壽80歲　

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

到場才知！曾莞婷「硬著頭皮玩」收工大哭　Selina也遇過：都是玉琳哥啦

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

Geta老大永別了！　馬如龍拍46年的戲「只為養9小孩」：退休就是死亡那天

HowHow罕見動怒「別把人民當白痴」：只看呱吉質詢還以為議員都講道理！

昆凌「混血天菜弟」長大了！濃眉大眼神基因…網瘋了：超帥

「五月天團寵」過世！5天內病情急遽惡化　瑪莎妹妹淚別：蔡桃貴永遠離開了

《復仇者4》浩克彈指後　看到「2個人生中最重要的女人」

直擊／How福婚宴嘉賓超大咖！　阿滴率「一整排YouTuber」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

馬如龍, 一家人, 沛小嵐

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 阿福親邀她幫HowHow證婚！　張小燕感動「把她嫁給好人」
  2. 《Voice3》分屍殺人魔揭曉！曾差點被「金秘書」朴敏英勒死
  3. 詛咒林志玲婚姻失敗…嫌老公猥瑣！　陸媒惡評惹眾怒「發文小編開除」
  4. 李懿自曝從小想養「怪寵物」！　網聽了嚇歪：他會把你吞下肚
  5. 快訊／無尊表妹找到了！　東京迪士尼失蹤2天…他PO文2小時尋回
  6. 粉絲google翻譯問：回韓國「性」奮嗎？　V、J-hope慌張了
  7. 外孫車禍身亡剛過22天…馬如龍癌逝！　葉克膜奮戰9天不治家人雙重打擊
  8. 趙又廷女兒像爸爸還媽媽？　趙樹海「幽默解答」疑惑！
  9. 馬如龍離婚2次帶5小孩…沛小嵐26歲堅持嫁！　牽手38年：約定下輩子再當夫妻
  10. 沛小嵐17歲一見鍾情馬如龍！追星進演藝圈當歌手：癡等他離婚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366