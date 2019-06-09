馬如龍八點檔遺作「重追沛小嵐」　全憑老婆一句話點頭接演

記者李欣容／台北報導

馬如龍出道近50年，和結髮妻子沛小嵐情深似海，2017年兩人曾在電視劇《一家人》中同框，未料卻也成了他的八點檔遺作，劇中他飾演沛小嵐的男友，製作人劉世範透露，能邀約到馬如龍全靠沛小嵐一句話。

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▲▼馬如龍、沛小嵐在《一家人》中談黃昏戀 。（圖／翻攝自YouTube／三立台劇）

馬如龍和沛小嵐在劇中大談黃昏戀，浪漫送花等追女橋段逗得沛小嵐心花開，談到這段合作經歷，劉世範表示，「一直想合作很久了，一直沒機會，他自認他的體力，拍八點檔會有點辛苦。」

這也是劉世範首次和馬如龍合作，「我們台裡面爸爸級的人物，要不就是太年輕，要不就是年齡過大，而且這個角色還不能找年輕的，要配小嵐，她說回去幫我問看看，但是她也不做主，只是幫忙轉達，結果一次就成功。」

馬如龍在現場聲音響亮，是個大嗓門，對於八點檔現拿劇本現錄影的生態，他感到緊張，每天追著劉世範要劇本，「他覺得他台詞沒背下來，怕丟臉，一直跟我要劇本，我都說還沒寫好，寫好馬上給了。」

馬如龍曾有過2段婚姻，和第三任老婆沛小嵐結婚38年，沛小嵐對他和前妻所生小孩視如己出，這些年馬如龍淡出螢光幕，作品不比過往多，但每部幾乎都有沛小嵐身影，包括《親戚不計較》、《一家人》、《紫色大稻埕》、電影《海角七號》、《52 Hz I Love You》等，沛小嵐是標準夫唱婦隨傳統女性，她對馬如龍的愛已是傳奇故事。

馬如龍上次露面是在4月80大壽，當時氣色不錯，淡出螢光幕稱是在家休養，也享受和兒孫共度的天倫時光，但歷經外孫車禍過世，他心情受到影響，沒想到身體也跟著出狀況，他在演藝圈耕耘近50年，演過多部鄉土劇、電影，也常和沛小嵐在節目上放閃，如今驟然離世，令家屬悲痛不已。

▲馬如龍、沛小嵐的愛情故事是傳奇。（圖／資料照）