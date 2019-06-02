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《霹靂火》秦楊凱道卡C位　挺韓國瑜到底：我戲都推掉了

記者林奕如／台北報導

秦楊演出《台灣霹靂火》反派爆紅，「一支番仔火」成經典台詞，他近年來轉拍偶像劇、電影，也從政參選高雄市議員，但最後落選，1日再現凱道，還站在韓國瑜後方，他接受《ETtoday星光雲》訪問熱血表示，「我被韓總一張照片感動，一定挺他選上總統。」

▲▼【決戰2020-贏回台灣】韓國瑜凱道造勢大會,韓國瑜上台致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲秦楊卡位韓國瑜正後方。（圖／記者李毓康攝）

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韓國瑜去年投入高雄市長選戰，秦楊一路默默支持，去年11月岡山大會師就曾現身，這次凱道大會師，他就站在韓國瑜後方十分明顯，被網友笑：「卡C位成功。」他笑說：「完全是巧合，本來大家在台前等他（韓），等韓總上台之後，我們被擠到舞台後面，我發現雲林縣長張麗善在最後，就跟護衛隊說讓縣長站前面，我也被順勢被推進去。」

▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會,韓國瑜大進場,韓國瑜跟台下民眾互動。（圖／記者季相儒攝）

▲韓國瑜凱道造勢大會，韓國瑜上台致詞。（圖／記者李毓康攝）

秦楊說，站在台上看到人山人海，紅旗一片，青天白日滿地紅畫面，自己很感動，也能感受到韓總很感動，「他勤政親民，選賢與能，希望他能為台灣做事，不要再把台灣帶到不明確地方，我現在做的決定，要替下一代好好著想，我支持韓國瑜到底，除非他背叛人民。」

▲▼韓粉湧進鳳山會場挺韓國瑜選總統。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜4月27日到鳳山會場挺韓國瑜選總統。（圖／記者賴君欣攝）

為何力挺韓國瑜？秦楊說源於一張照片：「去年823豪大雨淹水，我從報紙新聞上看到韓總自己拿雨傘、親自涉水及膝，慰問這些居民，從蔣故總統經國先生之後，沒有這麼親民的政治人物，打動我的心。」

秦楊原定拍攝電影《兩岸一家親》，因為資金問題暫停，改名《兩岸一家人》，「但我現在全心投入選戰，有戲也先推掉，只接客串性質戲劇，每一場挺韓大會我無條件參加，直到韓國瑜明年選上總統為止。」

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韓國瑜, 秦楊, 台灣霹靂火

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